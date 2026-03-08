Team Taiwan贏了！ 劉品妡阮昭雄「更有動力」燦笑掃街

行政院副秘書長阮昭雄今（8）陪民進黨大安文山市議員擬參選人劉品妡車掃。（記者蔡愷恆攝）

WBC經典賽C組預賽今上演台韓大戰，台灣隊剛剛傳出捷報，以5：4擊敗南韓。行政院副秘書長阮昭雄今（8）日陪民進黨大安文山市議員擬參選人劉品妡車掃，在服務處內看完比賽後受訪表示，我們眾志成城，從球員、教練、球迷，全國上下一起Team Taiwan，後續仍要看各球隊結果才能知道台灣是否可以進入八強。劉品妡也說，最近掃街、掃市場時，大家都十分關注Team Taiwan表現，今日贏球非常開心，更有動力掃街。阮在旁認同並大笑。

而關於行政院長卓榮泰昨至日本觀看球賽，今早也提到自己是自費參加行程。然也有外界質疑，若是私人行程，專機為何可以停在松指部停機坪。阮昭雄強調，這是假日的私人行程，一切都與日方有一定默契，「只是單純看球，大家為台灣隊加油。」也提到昨日台捷對戰獲勝，台灣健兒表現傑出，全國球迷也熱血沸騰，值得慶祝。媒體也問，卓是否有見到日本政要？阮昭雄強調，這次是私人行程，一切都是看球。

曾任數屆台北市大安文山市議員的阮昭雄以及劉品妡競選團隊今下午掃街，活動前台韓大戰尚未結束，皆在電視前觀看轉播，不時歡呼尖叫。贏球當下，劉品妡也抓著Team Taiwan毛巾燦笑，阮昭雄也說：「贏了贏了！可以掃街了！」

