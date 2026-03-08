民進黨新北隊板橋參香 賴清德籲鄉親幫忙讓蘇巧慧接棒市長

總統、民進黨主席賴清德今早與同黨籍新北市長參選人蘇巧慧到板橋接雲寺參香祈福，民進黨新北隊「小雞群」市議員參選人一同同框合體。（記者黃政嘉攝）

總統、民進黨主席賴清德今早與同黨籍新北市長參選人蘇巧慧到板橋接雲寺參香祈福，2人現場一一唱名同黨新北隊「小雞群」各市議員參選人的名字，爭取鄉親記得與支持機會，賴清德強調，蘇貞昌台北縣長做得好，因此蘇巧慧也是「真的品質保證」，他祈求神明保祐，也請鄉親幫忙，讓蘇巧慧做看看，接棒新北市長侯友宜的棒子，相信絕對不會讓大家失望，蘇巧慧若當選，他再來接雲寺叩謝神明。

蘇巧慧提到，感謝賴總統今天可以再來板橋參拜，接雲寺本來就是板橋的信仰中心，在大家疼惜下，她服務新北已經10年了，這次挑戰新北市長來替大家服務，她已規矩地站在大家面前足足500天讓大家檢驗，同黨的新北市議員都跟她說，還可以讓新北更好，她向鄉親報告：要有免費營養午餐；減輕小孩醫療負擔；長輩裝假牙補助5萬塊；敬老卡升級，每個月1千點，1年1萬2千點，「如果我當市長，馬上就來做」，她說，「我們的新北隊會是最聽大家聲音、最有效率的新北隊」，除了祈求台灣順利，新北隊也可以全部當選「全壘打」，替市民服務。

賴清德表示，他祈求台灣國泰民安外，也祈求觀音佛祖保祐在地女兒、優秀立委蘇巧慧能高票當選下一屆的新北市長，俗語說需要神也需要人，或說需要人更加需要神，「我們祈求神明保祐，清德也請大家幫忙，讓認真打拚，真的疼惜咱新北市的蘇巧慧能夠順利高票當選」。

賴清德指出，蘇巧慧剛才簡單說幾項政見，大家應該都聽懂了。他強調，「她這是品質保證的」，因為前行政院長蘇貞昌過去當台北縣（現在的新北市）長做得好，這是真的品質保證，他請大家一定要讓蘇巧慧順利接棒新北市長侯友宜的棒子，「讓蘇巧慧來做看看，我相信絕對不會讓大家失望」，蘇巧慧如果當選，他再來接雲寺叩謝神明。

