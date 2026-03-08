為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    桃市議員參選人簡伊翎宣示新世代議員五大承諾 鄭運鵬現身力挺

    2026/03/08 14:55 記者余瑞仁／桃園報導
    簡伊翎宣示「新世代議員五大承諾」，鄭運鵬現身力挺。（簡伊翎提供）

    簡伊翎宣示「新世代議員五大承諾」，鄭運鵬現身力挺。（簡伊翎提供）

    前民進黨立委、現任台灣世曦工程顧問公司董事長鄭運鵬今（8）日陪同桃園市議員參選人簡伊翎，並與高雄市議員候選人黃敬雅一同前往桃園市蘆竹區福山宮參香祈福，簡伊翎同時宣示「新世代議員五大承諾」，展現投入地方服務的決心。

    簡伊翎表示，未來若當選，將堅守五項承諾，包括「不納三等親做助理、不做世襲政治、不把公費當私用、要公開透明問政、要對市民負責到底」，希望以實際行動回應市民對政治清新改革的期待。

    鄭運鵬表示，簡伊翎10年前到他的立委服務處擔任助理，20多歲就選擇投入政治工作的人並不多，當時簡伊翎直言是因為對民進黨前輩的敬佩才踏入政治領域，而10年過去了，她對政治依然充滿熱忱，如今決定投入選舉，並從基層開始打拼；他說，年輕世代已經準備好承擔更多責任，現在缺少的是一個讓年輕人承擔責任的機會，這個機會必須通過選民的考驗，因此希望蘆竹的選民朋友，接到民調電話時能支持年輕一代的簡伊翎。

    鄭運鵬也說，簡伊翎率先簽署「不納三等親做助理」的承諾，這個理念源自於賴清德總統的想法，雖然目前黨內尚未形成共識，但簡伊翎願意走在前面，展現改革的決心。鄭運鵬隨後陪同簡伊翎展開車隊掃街，向市民拜票，並呼籲大家在民調期間幫忙「顧電話」，給年輕世代一個機會。

    桃園市議員參選人簡伊翎（左2）與前立委鄭運鵬前往蘆竹區福山宮參香祈福。（簡伊翎提供）

    桃園市議員參選人簡伊翎（左2）與前立委鄭運鵬前往蘆竹區福山宮參香祈福。（簡伊翎提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播