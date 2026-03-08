擔任麥克風手不斷電 陳怡珍助攻陳亭妃邁向市長之路

新春期間，總統、副總統接連來台南拜年發放馬年福袋，陳怡珍擔任麥克風手，連3天不斷電從頭到尾講完40分鐘，表現出色，廣受好評。（記者蔡文居攝）

立委陳亭妃在獲得民進黨台南市長提名後，其胞妹、台南市議員陳怡珍決定以大局考量，於農曆年前宣布不競選連任，並扛起陳亭妃競選總部執行總幹事一職全力輔選。新春期間，總統、副總統接連來台南拜年發放馬年福袋，擔任司儀的麥克風手就由陳怡珍負責，連續3天不斷電從頭到尾講完40分鐘，活動一結束，現場也響起一陣熱烈掌聲，肯定她擔任司儀的傑出表現。

總統賴清德、副總統蕭美琴分別於大年初一至初三，在台南麻豆代天府、台南武廟及開基玉皇宮向民眾拜年，發放馬年福袋，民眾大排長龍。擔任司儀的陳怡珍除叮嚀現場民眾保持秩序，其間還穿插介紹政府的政績或廟方的善行，前後40分鐘均無冷場，讓活動順利進行，表現頗受好評。

陳怡珍為台南女中、輔大法律系及高雄大學政治法律研究所畢業，為南市北區、中西區選區4連任議員。她表示，過去在舉辦活動或競選時曾多次擔任司儀，但通常都只有10分鐘左右的短暫時間。新春總統、副總統發放馬年福袋活動，是第一次每場連講40分鐘，確實很具挑戰性，秘訣就是多喝水，並做好事前的準備功課。

陳怡珍說，由於每場時間都約40分鐘，為了不讓活動冷場，只能一直講，並配合時事，介紹政府的政績。像過年期間，當時台灣與美國簽訂對等貿易協定，雖然事後因美國聯邦法院的判決而有變動。為主持發放福袋的活動，特別做了很多有關台南農漁產關稅減免的功課，在主持活動之餘，向民眾說明政府團隊的政績和努力。

陳怡珍強調，未來不論站在什麼位置，都會全力以赴，不只2026要贏，2028賴總統連任在台南的得票率更要超越本屆，讓台灣繼續大步向前。

