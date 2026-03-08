批民進黨能源與台獨路線 鄭麗文：半暝吃西瓜反症

國民黨主席鄭麗文南下屏東向黨員團拜。（記者葉永騫攝）

國民黨主席鄭麗文今天南下屏東拜廟並為國民黨縣長參選人蘇清泉造勢，鄭麗文批評民進黨反核及台獨的主張，痛批中東的戰局讓台灣天然氣快斷氣了，強調核電是乾淨能源，民進黨的非核家園把電廠都關了，現在核三廠又要重啟，是「半暝吃西瓜反症」。

鄭麗文在今天是三八婦女節到屏東縣黨部與黨員進行團拜，接著到屏東慈鳳宮、玉皇宮等地點參拜，接著到東港鎮為屏東縣長參選人蘇清泉選舉造勢，贊揚蘇清 泉是好人才，婦女朋友及黨員要全力拉票，屏東縣議長周典論、屏東市長周佳琪及國民黨各級代表都到場參加，場面熱鬧。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文表示，民進黨的神主牌就是反核和台獨，台灣電力不足，但是民進黨非核主張，將台灣的核電廠全關了，結果電不夠了，現在核三廠又要重啟，把台灣人「裝肖仔」，也因為反核，讓台灣更仰賴天然氣，現在伊朗打仗，台灣卻要快斷氣了，浪費了台灣多少資源，把台灣人「裝肖仔」，她也批評台獨黨網讓台灣付出很多代價，她強調國民黨要團結打贏年底的選戰。

鄭麗文到屏東慈鳳宮參拜。（記者葉永騫攝）

國民黨主席鄭麗文南下屏東為縣長參選人蘇清泉造勢。（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法