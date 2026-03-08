國際婦女節 賴清德：女性是改變世界的光

總統賴清德。（資料照）

總統賴清德今天指出，要向身邊每一位閃閃發光的女性說聲「婦女節快樂！」他說，一起努力，讓每一份溫柔與堅定都能成為改變世界的光。

賴總統今天透過社群平台發文指出，今年國際婦女節的主題是「給予即獲得」（Give To Gain）。當一個社會願意給予女性更多支持與選擇的空間，台灣不只會更溫暖，也會更有力量。他說，希望每一位台灣女性，無論在職場打拚，或在家庭耕耘，都能自在地成為理想中的自己。

賴總統表示，去年修正「地方制度法」，將現行地方民代「四分之一婦女保障名額」，改為「三分之一任一性別保障原則」，讓政治參與的舞台更公平，也讓更多女性發揮專業與影響力。

他說，政府頒布台灣首部「性別暴力防治國家行動計畫」，希望透過整合暴力防治資源，建構更全面、更完善的性別平權防護網，也讓台灣性平工作更全面、更完善。

賴總統說，他始終相信，當更多女性能自在綻放，這份力量，會讓台灣走得更遠。未來一起努力，讓每一份溫柔與堅定，都能成為改變世界的光。

副總統蕭美琴透過社群平台貼文指出，女性可以在各自擅長的領域中發光發熱。可以專注為家庭付出，也可以成為職場上不可或缺的角色。擁有強大的力量與韌性，不管在任何地方，都能展現專業與優秀的表現。今天是國際婦女節，期許每個女生都能夠自在地成為理想中的自己，自信堅韌、光彩耀眼。

另外，前總統蔡英文也透過社群平台指出，祝福每一位台灣的女性，都能有屬於自己的節奏與步伐，只要願意堅持走下去，就一定能走出一條屬於自己的路。

