為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國際婦女節 賴清德：女性是改變世界的光

    2026/03/08 19:56 中央社
    總統賴清德。（資料照）

    總統賴清德。（資料照）

    總統賴清德今天指出，要向身邊每一位閃閃發光的女性說聲「婦女節快樂！」他說，一起努力，讓每一份溫柔與堅定都能成為改變世界的光。

    賴總統今天透過社群平台發文指出，今年國際婦女節的主題是「給予即獲得」（Give To Gain）。當一個社會願意給予女性更多支持與選擇的空間，台灣不只會更溫暖，也會更有力量。他說，希望每一位台灣女性，無論在職場打拚，或在家庭耕耘，都能自在地成為理想中的自己。

    賴總統表示，去年修正「地方制度法」，將現行地方民代「四分之一婦女保障名額」，改為「三分之一任一性別保障原則」，讓政治參與的舞台更公平，也讓更多女性發揮專業與影響力。

    他說，政府頒布台灣首部「性別暴力防治國家行動計畫」，希望透過整合暴力防治資源，建構更全面、更完善的性別平權防護網，也讓台灣性平工作更全面、更完善。

    賴總統說，他始終相信，當更多女性能自在綻放，這份力量，會讓台灣走得更遠。未來一起努力，讓每一份溫柔與堅定，都能成為改變世界的光。

    副總統蕭美琴透過社群平台貼文指出，女性可以在各自擅長的領域中發光發熱。可以專注為家庭付出，也可以成為職場上不可或缺的角色。擁有強大的力量與韌性，不管在任何地方，都能展現專業與優秀的表現。今天是國際婦女節，期許每個女生都能夠自在地成為理想中的自己，自信堅韌、光彩耀眼。

    另外，前總統蔡英文也透過社群平台指出，祝福每一位台灣的女性，都能有屬於自己的節奏與步伐，只要願意堅持走下去，就一定能走出一條屬於自己的路。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播