藍白卡總預算、砍軍購！綠祭「地方包圍中央」反攻 精準打擊2026選將

民進黨日前發動攻勢，精準點名台北市長蔣萬安，喊話「重視育兒別喊假的」，先要求自家立委徐巧芯、羅智強、王鴻薇、李彥秀、賴士葆速審總預算。（圖擷取自民進黨臉書）

針對藍白聯手在立院杯葛中央政府總預算案，僅通過38項新興計畫動支案，並將軍購預算上限大砍至3800億至4000億不等。據了解，民進黨將持續採取「地方包圍中央」的反攻策略，鎖定國民黨有意角逐縣市長的立委及現任縣市長發動「精準打擊」，讓藍營民代在「黨派立場」及「民意需求」之間，承受最真實的考驗。

針對總預算卡關僵局，黨內人士透露，黨中央將配合立法院黨團發動空戰，同時串聯全台各縣市議會黨團，全面盤點並凸顯因總預算受阻被迫停擺的地方建設與福利，並點名有意參選縣市長的國民黨立委及競選連任的縣市長施加壓力，讓民眾看清楚「是誰在擋福利」。

請繼續往下閱讀...

舉例來說，針對勞動部獎勵「未滿30人」小、微型企業的「5億元彈性育嬰假補助」，因總預算卡關至今無法撥款，民進黨日前也發動圖卡攻勢，點名台北市長蔣萬安，喊話「重視育兒別喊假的」，先要求自家立委徐巧芯、羅智強、王鴻薇、李彥秀、賴士葆速審總預算。

在軍購預算方面，黨內人士直言，國民黨內並非鐵板一塊，相較於黨中央的強硬立場，台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣都反映地方不同的想法，顯示國民黨內部正面對來自地方的壓力。特別是多位立委已準備投入2026縣市長選舉，民進黨同樣會擴大矛盾，同時力促藍營縣市長表態，讓該轄區立委「不要再擋」。

民進黨後續空戰策略聚焦3大方向。首先是「強化政策宣傳」，將執政1年多來的政績轉化為易於傳播及理解的數位內容；其次是守住議題攻防陣地，針對總預算案、國防特別條例及攸關地方資源分配的「財劃法」等重大法案，明確傳達中央立場；最後是精準的闢謠澄清，針對像是民眾黨所謂「國防特別預算只有二張A4紙」的這類不實指控，第一時間以正確資訊回擊、奪回話語權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法