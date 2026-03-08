1.25兆國防特別預算編太多？賴總統拿日、韓對比 強調是合理安排

總統賴清德今早到板橋接雲寺參香祈福，他致詞提到國防特別預算，他拿日、韓狀況說明台灣編列8年1兆2500億不算多，強調強化國防力量是合理安排。（記者黃政嘉攝）

國民黨與民眾黨阻擋政院版國防特別預算條例3個多月後，6日終於付委特別條例草案，藍白雖各自提出版本，但框定的金額不到政院版3分之1，衝擊台灣國防戰力，總統賴清德今早到板橋接雲寺參香祈福，以家裡防遭小偷會裝保全為例，在歹厝邊（中國）的因素下，有需要拿稅金增加國防預算，他並拿日、韓狀況說明台灣編列8年1兆2500億不算多，強調強化國防力量是合理安排，為了國家安全，應團結一起。

賴清德致詞時向現場民眾說明去年經濟算不錯，也會幫忙中小企業提高競爭力，中小企業若發達，經濟就沒有問題，話鋒一轉，他向現場鄉親提問「我們的稅金若拿來增加我們的國防預算，有需要嗎？需要嘛，賴清德以家裡都會裝保全或監視器比較不會遭小偷為例，提到「我們的歹厝邊，這樣要打要掐實在沒必要」，總要強化國防力量，保護國家安全，社會安定，編列國防特別預算 讓國軍有較好的武器、系統來保護國家社會安全，應該是合理的吧。

賴清德表示，有人會說怎麼編1兆2500億這麼多？「我們是分8年餒」1年才1560億元而已，大家知道日本嗎？日本今年國防預算是1兆8000億台幣，今年韓國的國防預算是1兆4000億台幣，賴清德強調，「因為我們經濟在進步，所以稅收在增加，所以我們絕對有能力」才做這樣的安排，經濟好、稅收增加來做國防、強化國防力量，讓國家更安全，這應該都合理的安排。

賴清德說：「我們都新北市人，國家只有1個，我們都是自己人，我常說，不同黨派沒關係，國家同一個比較要緊，為了國家安全、國家利益、人民福祉，我們都應該團結在一起」。

