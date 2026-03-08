為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    李㼈助陣挺康家瑋 劉品妡︰關鍵電話一通都不能少

    2026/03/08 13:03 記者董冠怡／台北報導
    李㼈陪同康家瑋、劉品妡掃街。（圖由劉品妡提供）

    藝人李㼈今天在東門市場合體好兄弟、民進黨籍中正萬華議員擬參選人康家瑋，以及大安文山劉品妡，喊話選民給予願意為地方打拚的新人機會。

    李㼈表示，康家瑋是他的「換帖兄弟」，彼此無話不說、無話不談，「你的代誌就是我的代誌，我的代誌就是你的代誌」，所以無論如何一定要來助陣。新人願意為地方付出，要給人家機會，初選民調即將開跑，民眾接到電話時，中正、萬華唯一支持康家瑋；大安、文山唯一支持劉品妡。

    康家瑋指出，在地深耕2千多天，選舉該做的也都做的差不多了，上週請來楊烈站台唱歌，本週請到父親的好兄弟、他的「好大哥」李㼈壓軸登場。上次初選時，李㼈就曾公開力挺，當時差一點點，對方仍持續給予鼓勵，自己也動員5百餘名中正、萬華鄉親包場李㼈主演的「突破三千米的泳氣」，兄弟互挺之外，也都是愛台灣的本土派，希望可以一起努力為台灣發聲。

    劉品妡提到，民調前最後一天關鍵衝刺，她跟康家瑋出身幕僚，都是具有選服經驗的新人，一步一腳印在各自選區努力奮鬥，相信選民都看在眼裡，今天透過車掃與掃街，團結起來鼓舞士氣，9日至15日在家顧電話，也讓支持者知道，一通關鍵電話真的不能少，要讓會做事的新生代前進市議會。

