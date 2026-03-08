為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白拒審總預算！ 何欣純：影響縣地方補助款、民生經濟

    2026/03/08 12:51 記者林哲遠／台北報導
    民進黨台中市長參選人、立委何欣純今受訪時強調，總預算攸關國家發展所需經費，更關係到地方縣市政府的各項補助款，補助款進不來，當然會影響各縣市的民生經濟。（資料照）

    藍白拒審中央政府總預算案，上週僅通過先行動支其中38項新興計畫預算、718億元預算；國民黨團更提出縮水版3800億元規模的國防特別條例，同時衝擊我國民生、國防戰力。對此，民進黨台中市長參選人、立委何欣純今受訪時強調，總預算攸關國家發展所需經費，更關係到地方縣市政府的各項補助款，補助款進不來，當然會影響各縣市的民生經濟。

    何欣純指出，中央政府總預算全部都攸關國家發展所需經費，更關係到地方縣市政府的各項補助款，補助款進不來，當然會影響各縣市的民生經濟。許多民眾不明白問說，現在都3月多了，立法院明明可以審總預算、為什麼硬要卡住不審？連討論都不行？

    何欣純認為，不管是中央政府總預算、或是提升國防韌性軍購特別預算，攸關台灣民生經濟、國家安全，從台灣民眾角度來看，本就應與選舉脫鉤。尤其軍購特別條例，在野藍白原本10度封殺，但新會期民眾黨立委更迭，不但自提版本、還同意將政院版付委討論；再看到國民黨的版本內容，也各有看法，尤其盧秀燕市長還要赴美解釋「疑美論」，但看到國民黨團提出的3折版本，國民黨跟盧市長要如何向美方及國人說明，這些變化值得觀察。

    何欣純強調，立法院朝小野大是事實，在野藍白的態度是關鍵，但藍白內部分別出現變化，明顯受到外界壓力所致，可能來自國內民意反撲、甚或來自美方關切。行政院跟國防部也不斷向國人說明總預算跟軍購的重要性，無非希望國家團結、朝野同心，相信台灣民意會支持。

