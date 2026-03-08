為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    卓榮泰赴日 于北辰：台日外交顯著突破 是一個開始

    2026/03/08 12:45 記者蔡愷恆／台北報導
    近日經典賽開打，行政院長卓榮泰也親赴東京看球，替台灣隊加油，桃園市議員于北辰認為是台日顯著的外交突破。（資料照）

    近日經典賽開打，行政院長卓榮泰也親赴東京看球，替台灣隊加油，桃園市議員于北辰認為是台日顯著的外交突破。（資料照）

    近日經典賽開打，行政院長卓榮泰也親赴東京看球，替台灣隊加油。這是台日斷交以來，首度有現任行政院長公開出現在日本，被視為是台灣外交突破，卻引來國民黨批評。桃園市議員于北辰今（8）參加徐嶔煌競選總部開幕茶會，受訪時認為卓榮泰理由非常充分，由於選手到日本參加比賽，而總統因中東、西亞戰事情況需在台坐鎮，由院長代替為選手加油打氣。

    于北辰也說，雖然看球是各自為國家隊加油，但這是多年來台日外交十分顯著的突破與改變，是一個開始，相信高市繼續在日本執政，台日兩國外交會更突破。他補充，也相信與美國亮綠燈有關，現在尊重台灣存在，與中國互不隸屬。

    他呼籲，現在要幫選手加油，台灣隊要打進決賽，讓選手能到美國，相信接下來幫棒球選手打氣加油的層級，一定會高過行政院長，不論是副總統或總統都很期待。

    此外，他也表示，民進黨立委至日本看球賽一定會受在野黨攻擊，但現在政院、國民黨、民眾黨版軍購已經付委，重點是後續的研討與表決，因此付委已成共識，只要沒有耽誤公事、沒有耽誤立法院軍售付委案，「一切有何不可？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播