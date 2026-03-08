卓榮泰赴日 于北辰：台日外交顯著突破 是一個開始

近日經典賽開打，行政院長卓榮泰也親赴東京看球，替台灣隊加油，桃園市議員于北辰認為是台日顯著的外交突破。（資料照）

近日經典賽開打，行政院長卓榮泰也親赴東京看球，替台灣隊加油。這是台日斷交以來，首度有現任行政院長公開出現在日本，被視為是台灣外交突破，卻引來國民黨批評。桃園市議員于北辰今（8）參加徐嶔煌競選總部開幕茶會，受訪時認為卓榮泰理由非常充分，由於選手到日本參加比賽，而總統因中東、西亞戰事情況需在台坐鎮，由院長代替為選手加油打氣。

于北辰也說，雖然看球是各自為國家隊加油，但這是多年來台日外交十分顯著的突破與改變，是一個開始，相信高市繼續在日本執政，台日兩國外交會更突破。他補充，也相信與美國亮綠燈有關，現在尊重台灣存在，與中國互不隸屬。

他呼籲，現在要幫選手加油，台灣隊要打進決賽，讓選手能到美國，相信接下來幫棒球選手打氣加油的層級，一定會高過行政院長，不論是副總統或總統都很期待。

此外，他也表示，民進黨立委至日本看球賽一定會受在野黨攻擊，但現在政院、國民黨、民眾黨版軍購已經付委，重點是後續的研討與表決，因此付委已成共識，只要沒有耽誤公事、沒有耽誤立法院軍售付委案，「一切有何不可？」

