蘇巧慧公布「女力成績單」 爭取學校、公共場館免費提供生理用品

今（8）日是國際婦女節，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧公布「女力成績單」，強調支持女性權益，打造更友善、多元的社會，未來將全面提升校園、職場與家庭的性別友善程度，爭取各級學校與公共場館提供免費生理用品，並持續推動國中生不分性別公費接種HPV疫苗、爭取生育津貼、育兒津貼加碼、提升育嬰留職停薪津貼至8成薪，且雙親可以一起申請。

針對求學階段的學生，蘇巧慧指出，衛生棉等生理用品曾造成經濟相對弱勢學生負擔，為緩解「月經貧窮」，她爭取在各級學校及公共場館免費提供生理用品，讓生理期不再成為學習障礙。同時，她也推動國中生不分性別公費接種HPV疫苗，全面守護下一代健康，並推動《性別平等教育法》修法，為師生打造更友善學習環境。

面對育兒家庭，蘇巧慧表示，她持續爭取新手父母經濟支持，自今年1月起，新生兒每胎可領10萬元補助，育兒津貼提高至每月5000元起，托育補助提升至每月1萬3000元起；不孕症補助也調整至每胎最高10萬元，讓每個家庭「敢於生、養得起」。

對於在職家長，蘇巧慧也積極爭取育嬰留職停薪津貼提升至8成薪，並允許雙親同時請領；家庭照顧假也可改以「小時」為單位請領，幫助雙薪家庭在職場與家庭間取得更好的平衡。

在法律保障方面，蘇巧慧指出，她推動「數位性暴力防制四法」修法，加重刑責、加速影像移除與沒收，減少二度傷害；制定《跟蹤騷擾防治法》，將跟蹤騷擾入罪；修正《家庭暴力防治法》，強化未同居伴侶的保障，為親密關係成員提供更完整的法律保障。

蘇巧慧強調，雖然台灣社會性別意識逐步提升，但仍有女性在公共及私人領域感到不安，她將從法制面努力，確保所有人在各種關係中感到安心、自在。

