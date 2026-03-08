獨家》屏東枋山海纜區權宜輪疑「集體失控」 海巡澄清

3/7多艘船隻ais顯示「失控」。（軍事粉專「TaiwanAdiz」提供）

恆春半島枋山海域近日不平靜！針對軍事粉專「TaiwanAdiz」揭露多艘權宜輪在枋山海底電纜保護區附近AIS顯示「失控（NUC）」一事，海巡署南部分署昨（7）日緊急發布新聞稿澄清，強調是因海上風浪過大，船隻集體「避風」；然而，根據基隆海岸電台流出的最新監聽錄音顯示，雙方對於AIS狀態顯有出入，引發外界對「灰色地帶戰術」的疑慮。

海巡署南部分署指出，3月7日屏東外海平均風力達6至7級、陣風9級，浪高更達3公尺，海象極為惡劣。經查確有8艘外籍船舶在該海域徘徊，但目前均未進入海纜保護區核心範圍，且船舶皆開啟AIS設備，尚未發現危害我國通訊命脈的行為，呼籲大眾勿過度臆測。

不過，根據最新的軍事粉專「TaiwanAdiz」記錄釋出廣播錄音顯示，基隆海岸電台曾嚴正向相關船隻發出訊問，「Your AIS status is not under command. Is there any problem?（你的AIS狀態顯示為失控，有什麼問題嗎？）」，甚至傳出有部分時段出現AIS斷訊或未正常開啟的狀況。這與海巡署宣稱的「全般掌握」似乎存在些微落差。

對此，軍事粉專分析，海巡署的第一線說法或許有其「難言之隱」。面對在惡劣海象下遊走法律邊緣的權宜輪，海巡艦艇在3公尺巨浪中執法難度極高，加上國際法對「操縱失控」船舶有避碰優先權的保護，海巡或許是為了避免在敏感海域升高衝突，才定調為「天氣因素」。枋山是台灣與國際接軌的門戶，雖然海巡強調安全無虞，但在「灰色地帶」騷擾日益頻繁的當下，相關單位仍須展現更強硬的監控能量。海巡署則強調，已與友軍聯合情監偵，絕對會確保海域秩序與國土安全萬無一失。

船隻ais顯示「失控」，遭披露後，今天都已恢復正常。（軍事粉專「TaiwanAdiz」提供）

