    首頁 > 政治

    同框賴清德拜廟 蘇巧慧：續推政見爭取市民認同

    2026/03/08 12:32 記者羅國嘉／新北報導
    賴清德總統陪同民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧參拜廟宇，希望聽取市民聲音，了解基層需求。（記者羅國嘉攝）

    賴清德總統陪同民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧參拜廟宇，希望聽取市民聲音，了解基層需求。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧勤打陸戰，今（8）日與總統賴清德同框拜廟，兩人互動熱絡，也與鄉親熱情握手致意。蘇巧慧受訪表示，希望透過此行程直接聽取市民聲音，了解基層需求，也是總統與副總統日常與民眾互動的重要方式。未來她將持續推出政見，向市民說明願景，爭取認同。

    蘇巧慧今早9點5分，在民進黨新北市議員戴瑋姍、山田摩衣、石一佑與黃淑君等人的陪同下，與賴清德一同前往「板橋大井頭福德祠」參香祈福，並於行前短暫接受媒體聯訪。

    蘇巧慧說，賴清德與副總統蕭美琴都對新北感情深厚，近期接連到地方與民眾互動，傾聽基層聲音。她昨與蕭美琴一同推廣基層運動，今則陪同賴清德到板橋大井頭福德祠、接雲寺參香祈福，這些都是總統、副總統平時與民眾互動、了解地方意見的重要行程。

    蘇巧慧提到，今天適逢國際婦女節，她同步公布「女力成績單」，向市民報告近年在國會推動性別平等與多元友善社會的成果，未來也會持續提出政見與願景，希望以具體行動爭取市民認同。

