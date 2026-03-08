大安區鼠患問題未解⋯徐嶔煌競選總部開幕 盼市府預算行使更有邏輯

民進黨台北市大安文山區議員擬參選人徐嶔煌今（8）競選總部開幕，邀請桃園市議員于北辰夫妻、無任所大使劉柏君等人前來支持、剪綵。（記者蔡愷恆攝）

民進黨台北市大安文山區議員擬參選人徐嶔煌今（8）競選總部開幕，邀請桃園市議員于北辰夫妻、無任所大使劉柏君等人前來支持、剪綵。徐嶔煌說，希望透過參選，可以讓台北市的市政可以更有邏輯、更科學、更具數據基礎，也更加貼近市民；如大安區老鼠問題仍未解，預算卻使用在發不完的育兒津貼，應有更多調整空間。近期也勤跑各里，期望將市政經濟與基層串連起來，變成大安文山未來市政更好的藍圖。

于北辰說，當初2022年參選議員，每個人都說「政治路很辛苦」，決定將這句話送給徐嶔煌，「既然確定了就要走下去，一定要選上！」于北辰也提到，自己自大安區出生、文山區長大，這裡算是「起家厝」，相信由財經專家徐嶔煌把關，能夠讓大安文山更富有、更會理財。也開玩笑說，大安已經很富有了，希望讓文山也富有起來，讓大家活得好、活得開心、活得安全。最後他表示，一起支持徐嶔煌，讓他在初選就能脫穎而出。

劉柏君表示，台北市是首善之都，但進步速度太不像是首都。她指出，徐嶔煌兼具財經以及外交專業，她笑說：「我一直『盧』徐嶔煌，問城市外交在哪裡？」她補充，若要讓台北市更好，而且要快速變好的話，就要支持徐嶔煌。

