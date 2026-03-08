為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白不審今年度總預算 170億元「救命錢」無法動用

    2026/03/08 12:03 記者陳鈺馥／台北報導
    藍白立委未審今年度中央總預算案，上週僅通過先行動支其中38項新興計畫、718億元預算，未審議通過不得動支金額高達2992億元。（資料照）

    藍白立委未審今年度中央總預算案，上週僅通過先行動支其中38項新興計畫、718億元預算，未審議通過不得動支金額高達2992億元，有「救命錢」之稱的第一、第二及災害準備金170億元均無法動用。

    總預算未過，據行政院主計總處統計資料，明年度新興計畫約有1000億元無法執行，另經常性延續計畫的新增部分不能支用，估計也超過1000億元。其中包括縣市管河川147億元、AI新十大建設100餘億元、疫苗接種70億元、校舍整建7億元等。

    據了解，「均衡台灣」預算約6兆多元，今年共需要326多億元，目前仍卡在立法院，包括東部慢活城鄉50億元、南方新矽谷128億元、首都圈黃金廊帶9.5億元、桃竹苗大矽谷126億元、低碳樂活離島0.6億元，須待總預算案通過後，計畫才能不受影響如期完成。

    此外，總預算未過，全國循環專區試點曁新材料循環業園區申請設置計畫60億元遭擱置，將影響大林蒲1.1萬戶遷村時程；無人載具產業發展統籌型計畫7億元，將影響中央及地方政府運用無人機辦理警政、水利、農業、林業、水土保持、病蟲害防治、環境監控維護、地價查估、災害防救、教育推廣、工廠管理輔導等工作。

    北回之巔旗艦計畫5億元方面，將影響花蓮縣環狀自行車道、嘉義縣阿里山風景區、台南市七股鹽業鐵道及屏東縣大鵬灣風景區等景觀與服務設施優化之推動。

