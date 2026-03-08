藍白擺爛不審總預算 780億元國防預算仍被丟包

藍白至今不審中央政府總預算案，780億元國防預算仍被丟包，國軍「遠程精準火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」受到影響。圖為陸軍M1A2T戰車。（資料照，國防部提供）

藍白不審中央政府總預算案，上週僅通過先行動支其中38項新興計畫預算，未審議通過不得動支金額高達2992億元，其中780億元國防預算仍被丟包，國軍「遠程精準火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」受到影響。

根據軍方彙整資料，115年度國防部歲出預算編列5614億元，較114年度增加875億元，總預算案未於立法院通過，受影響預算高達780億元，對國家安全產生深遠影響。排除人員維持法律義務支出核實支應外，將有21%的預算無法按原訂期程執行，難以在115年度內完成裝備籌獲、修護及油料彈藥足額補充。

嚇阻戰力方面，中共近年對台威脅不斷提高，「由訓轉演、由演轉戰」可能性大幅提高，因應急遽陡升情勢，在「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略指導下，國軍需快速籌建嚇阻戰力，遏制灰色地帶襲擾。

若未獲足額預算，受影響項目有「遠程精準火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」、「F-16型機作戰支援莢艙曁武器彈藥籌購案」與「M-2000等7型機零附件戰備存量需求」等200億元。

不對稱戰力方面，面對中共日益擴大的多元軍事威懾，國軍秉持「多域拒止、韌性防衛」作戰構想，強化「不對稱作戰」能力。若未獲足額預算，受影響計「標槍飛彈籌補」、「刺針飛彈籌補」及「戰術數數鏈路曁聯聯戰指管系統」等415億元。

保護戰鬥人員方面，為確保國軍在高強度衝突環境中，提高人員作戰持續力，維持武器裝備運作，透過提升部隊訓練、個人防護裝備、醫療救護設備及後勤支援補給等，以鞏固部隊戰力。若未獲足額預算，受影響計「戰鬥個裝」、「F-16型機後續訓練」、「5.56公厘步槍鋼心彈」、「推動14天擴編動員」及「軍事教育訓練」等88億元。

照顧官兵部分，若未獲足額預算，受影響計「調增各級部隊基本維持定額業務費（營級月增1萬1700元、連級月增1萬500元）」、「調高生育補助至每胎10萬元」及「生活營舍修繕」等43億元。

