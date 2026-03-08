3/8國際婦女節 小英祝每位台灣女性「走出屬於自己的路」

台灣前總統蔡英文。（資料照，教育部提供）

今（8）日是國際婦女節，台灣前總統蔡英文上午透過社群平台Threads，發文祝福每一位台灣的女性，都能有屬於自己的節奏與步伐，「只要願意堅持走下去，就一定能走出一條屬於自己的路。」

不僅如此，蔡英文還分享自己在去年10月11日，受邀參加教育部舉辦「台灣女孩日」的活動影片。蔡英文當時向台下逾百名女性坦言，在現實生活中，女性要站上「競爭的舞台」，並不是一件很容易的事情，「在職場上，你可能要花更長的時間證明自己的專業；在人際的關係中，也常常會被誤解、被低估。」

蔡英文進一步指出，「但是我要告訴大家，這些挑戰不會浪費你的努力，這些經驗都會成為思考更深，做事更穩的養分。所以當外界用標籤定義你的時候，不要急著氣辯解；當世界要求你成為某種樣子的時候，也不必要馬上去迎合，因為真正能改變世界的人，往往都是那些願意忠於自己的人。」

影片最後，蔡英文也祝福每位女性，「我希望大家在任何的舞台上，先讓自己變成一個值得信任的人；在任何的挑戰裡面，讓自己成為值得依靠的人，你才會成為那個能夠帶來改變的人。」另外，蔡英文還在Threads發文提到，「人在面臨抉擇的時候，總是有各式各樣的限制，不要把限制當做是阻礙，而在排除限制的過程中，其實就是成長。」

貼文發布僅2小時，迅速湧入上萬民眾留言，「謝謝您實際以自身展現了女性的無限可能！」、「小英的存在證明了台灣是個多元先進的國家」、「我愛小英，她讓所有的女性抬起了女性意識」、「感謝妳向全世界證明，女人也一樣能做到高位」、「謝謝小英總統的高思維，帶領台灣女性一起成長」、「我有幸見證第一位女性總統的誕生，謝謝小英的勇敢」、「小英謝謝妳拉高台灣女性的天花板，這真的是很棒的事」、「這段演說溫和又深刻，很多身分標籤跟傳統要求其實就是一些時代遺毒，跟裹小腳差不多」。

