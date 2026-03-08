赴板橋大井頭福德祠還願 賴清德許3願續推社福政策、照顧民生

總統賴清德表示，2023年總統大選前曾到大井頭福德祠參拜祈求順利當選，如今就任1年多特地回來還願，並向土地公祈求台灣國泰民安、風調雨順，也期盼各項社會福利政策持續推動、照顧民眾生活。（記者羅國嘉攝）

總統、民進黨主席賴清德今（8）日與同黨籍立委、新北市長參選人蘇巧慧等人前往板橋大井頭福德祠參拜祈福。賴清德表示，2023年總統大選前曾到大井頭福德祠參拜祈求順利當選，如今就任1年多特地回來還願，並向土地公祈求台灣國泰民安、風調雨順，也期盼各項社會福利政策持續推動、照顧民眾生活。

賴清德今天上午連3場活動與蘇巧慧同框，分別是赴「板橋大井頭福德祠」參香祈福、「中華民國中醫師公會全國聯合會第96屆國醫節慶祝大會暨2026國際中醫藥臨床學術大會」開幕式與「板橋接雲寺」參香祈福，兩人互動熱絡、相互鼓勵。

賴清德指出，2023年7月28日總統大選前曾到此參拜祈求順利高票當選，如今就任總統1年多，特地回到福德祠還願，感謝土地公保佑，也感謝鄉親支持，未來會更加努力回報大家的期待。此次行程也向土地公祈求三心願，第一願，祈福台灣國泰民安、風調雨順，希望鄉親平安健康、生活順利、事業發展順利。

第二願，賴清德表示，前總統蔡英文執政以來推動多項社會福利政策，例如「0到6歲國家一起養」、高中職免學費政策，也針對私立大學學生提供補助，每年補助3萬5000元，若為經濟較困難學生還可再增加補助，最高可達5萬5000元。他強調，國家要透過教育培養人才，讓年輕人透過教育改善生活，也促進國家與社會進步。

賴清德說，政府持續推動長照政策，目前全台已有超過1萬5000個服務據點、10多萬名長照服務人員，協助照顧長者與身心障礙者，減輕家庭照顧負擔。此外，今年1月起，針對弱勢家庭補助將再增加，每人每月增加1000元；中低收入戶每人每月增加750元，例如一家4口每月可多領4000元補助。社會保障方面，未來國民年金制度將確保每位長者每月至少可領5000元；老農津貼也將提高至每月1萬元，強化農民與漁民生活保障。

在勞工權益方面，賴清德指出，10年前基本薪資約為2萬多元，經多年調整，如今已接近3萬元以上，政府將持續調整基本工資，保障勞工生活；同時也為軍人、警察與公務人員調整薪資，肯定他們守護國家與社會安全的付出。

賴清德強調，未來地方市長也很重要」，蘇巧慧若當選，未來國中小吃飯、讀書不用錢，拜託市長全力支持蘇巧慧、民進黨議員也幫忙支持。最後他第3個祈求，是現在台灣將在世界棒球經典賽對上韓國，希望現場的民眾趕快回家去、幫台灣隊加油。

