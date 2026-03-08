林右昌返台後首站 助選張銘祐讚「耐操耐磨的土雞」

林右昌與張銘祐車掃。（記者董冠怡攝）

前內政部長林右昌今到萬華區廣照宮合體同黨中正、萬華議員擬參選人張銘祐車掃，這也是他從日本回來後的第一個助選行程，林說，張銘祐這隻「台派戰鬥雞」是耐操、耐磨的土雞，為民奮鬥意志堅定；張銘祐提到，每天站路口、掃街拜票很辛苦，但是看到鄉親反饋增加他對初選的信心。

林右昌表示，廣照宮是艋舺地區的信仰中心，今天來跟飛天大聖祈福，替張銘祐加持。銘祐是台派代表，戰鬥力十足，希望能為市民戰鬥，而且這隻「戰鬥雞」是耐操且耐磨的土雞，也是此次初選期間第一個站路口。

他指出，如果沒有十分堅定的意志跟勇氣，是不可能每天從早到晚、不論風雨，爭取選民認同與支持。「台派戰鬥雞」代表的不僅是台派精神，更代表為市民奮鬥、努力的決心，有為青年值得大家給予加油打氣。九日起電話初選民調，希望鄉親集中支持的力量，讓張銘祐能代表民進黨參選。

張銘祐說，電話初選民調週明天開跑，中正、萬華是一級戰區，這次在林右昌提點下，以台派戰鬥雞的名號，選民印象深刻，倒數一天仍不放鬆，一早就去市場拜票請托支持，一路走來非常艱辛，但有大家的支持和選民的熱情，尤其車掃過程中，看到鄉親反饋更倍感信心。

