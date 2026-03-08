為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    林右昌返台後首站 助選張銘祐讚「耐操耐磨的土雞」

    2026/03/08 11:38 記者董冠怡／台北報導
    林右昌與張銘祐車掃。（記者董冠怡攝）

    林右昌與張銘祐車掃。（記者董冠怡攝）

    前內政部長林右昌今到萬華區廣照宮合體同黨中正、萬華議員擬參選人張銘祐車掃，這也是他從日本回來後的第一個助選行程，林說，張銘祐這隻「台派戰鬥雞」是耐操、耐磨的土雞，為民奮鬥意志堅定；張銘祐提到，每天站路口、掃街拜票很辛苦，但是看到鄉親反饋增加他對初選的信心。

    林右昌表示，廣照宮是艋舺地區的信仰中心，今天來跟飛天大聖祈福，替張銘祐加持。銘祐是台派代表，戰鬥力十足，希望能為市民戰鬥，而且這隻「戰鬥雞」是耐操且耐磨的土雞，也是此次初選期間第一個站路口。

    他指出，如果沒有十分堅定的意志跟勇氣，是不可能每天從早到晚、不論風雨，爭取選民認同與支持。「台派戰鬥雞」代表的不僅是台派精神，更代表為市民奮鬥、努力的決心，有為青年值得大家給予加油打氣。九日起電話初選民調，希望鄉親集中支持的力量，讓張銘祐能代表民進黨參選。

    張銘祐說，電話初選民調週明天開跑，中正、萬華是一級戰區，這次在林右昌提點下，以台派戰鬥雞的名號，選民印象深刻，倒數一天仍不放鬆，一早就去市場拜票請托支持，一路走來非常艱辛，但有大家的支持和選民的熱情，尤其車掃過程中，看到鄉親反饋更倍感信心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播