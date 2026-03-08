為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    黃健豪稱江啟臣選市長8年前就說好了 楊瓊瓔：一定會努力爭取市民支持獲得提名

    2026/03/08 11:31 記者歐素美／台中報導
    楊瓊瓔出席青溪婦女協會豐原分會活動，強調一定會努力爭取市民支持，獲得提名。 （記者歐素美攝）

    楊瓊瓔出席青溪婦女協會豐原分會活動，強調一定會努力爭取市民支持，獲得提名。 （記者歐素美攝）

    立委黃健豪昨力挺立法院副院長江啟臣選台中市長，稱江啟臣8年前禮讓盧秀燕，下一棒由江啟臣選市長，「8年前就說好了，應還江一個公道」；同樣爭取國民黨提名參選台中市長的立委楊瓊瓔今天接受媒體採訪時回應強調，不管選舉不選舉，她都在基層服務，一定會努力爭取市民支持，獲得提名。

    江啟臣爭取國民黨提名參選台中市長，昨天下午在北屯區松竹市舉辦見面會，立委黃健豪站台指出，依過去慣例，黨內初選時立委不會選邊站，但國民黨2026年由江啟臣選市長「早在8年前就說好了」，當年黨內民調江啟臣只落後盧秀燕極微小的0.6%，江展現風度主動擔任盧的總幹事，為台中市迎來黃金8年，強調從政者要兼顧人情、遠見、誠信，「應該還給江啟臣一個公道」。

    立委楊瓊瓔今天出席青溪婦女協會豐原分會第四屆115年度第一次會員大會時，接受媒體採訪時回應指出，實力就在於基層的服務，她每一天都在基層探求民瘼，感謝親對她的支持，她會持續。因為這30幾年來她特別感謝鄉親對她的支持及肯定，所以她會在最短的時間爭取每一分每一秒，爭取市民的認同及支持，強調不管選舉不選舉，她都在基層服務，每一天服務都一樣，累積30多年的經驗，一定會努力爭取市民支持，獲得提名。

    楊瓊瓔出席青溪婦女協會豐原分會活動，手作漆藝的貼葉蒔繪。（記者歐素美攝）

    楊瓊瓔出席青溪婦女協會豐原分會活動，手作漆藝的貼葉蒔繪。（記者歐素美攝）

