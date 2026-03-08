澎湖縣政府參議盧春田 宣布投入湖西鄉長選舉

澎湖縣參議盧春田，宣布投入下屆湖西鄉長選舉。（盧春田提供）

澎湖縣長陳光復大年初一重摔昏迷，國民黨徵召湖西鄉長陳振中，參選下屆澎湖縣長之後，導致原有佈局出現異動，議員許育愷轉戰湖西鄉長，即將在今年7月屆齡退休的澎湖縣政府參議盧春田，也宣布投入湖西鄉長選舉，湖西鄉代表李麗美則越級挑戰縣議員寶座。

原本陳振中連任湖西鄉長選舉，無人出面挑戰，但陳振中接受國民黨徵召，披掛藍袍上陣角逐澎湖縣長選舉，就出現群雄並起的局面。與陳振中交好的議員許育愷，選擇轉戰澎湖縣議員，交棒給鄉代表李麗美參選議員，可望與現任議員吳政杰、蔡清續攜手進入澎湖縣議會殿堂。

原本湖西鄉選情相對單純，但澎湖縣政府參議盧春田，突然宣布投入下屆湖西鄉長選戰。盧春田歷任澎湖縣政府民政、財政、建設、車船等處處長，也曾任秘書長，行政資歷相當完整，並在個人臉書發表《為湖西打拼、讓家鄉更好更幸福》參選宣言。

盧春田表示，自己從風裡走來，帶著鹹鹹的鹹水煙，也帶著鄉親句句的期待。有人說湖西很純樸、有人說湖西很美麗，但更相信湖西可以更好更幸福，讓生活環境沒有外來的污染，讓長輩獲得更多的照顧，讓村落有光。今天不是一個人站在這裡，背後是每一個努力生活打拼的家庭、每一位關心湖西的鄉親。如果問為什麼要出來選，因為相信只要大家一起打拼，湖西的明天一定會更亮眼，願意為湖西多走一步，多做一點，和大家一起把家鄉變得更好更幸福。

盧春田宣布參選湖西鄉長，提出完整行政經歷。（盧春田提供）

