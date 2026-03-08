楊瓊瓔將辦2場造勢大會 素人助講拚歡樂

立委楊瓊瓔出席天帝教台中初院文昌祭活動，為學生加油打氣。（記者歐素美攝）

國民黨下屆台中市長參選人本月底將定，想爭取參選的立委楊瓊瓔今天在天帝教台中初院文昌祭活動中受訪表示，她將辦2場造勢活動，鄉親建議以嘉年華會方式辦理，很多人也想上台講話，將由素人上台助講，她覺得這種方式很不錯，因為市民最大，市民作主；立法院副院長江啟臣則以中華民國立法院世界台商之友會會長身份，到澳洲拚外交。

立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔皆爭取國民黨提名參選台中市長，江啟臣目前已舉辦2場千人造勢活動，有立委、議員和里長上台助講；楊瓊瓔將於本月14日及21日將辦2場萬人造勢活動。

楊瓊瓔今天在豐原區參加天帝教台中初院文昌祭活動時接受媒體採訪指出，本月底民調前她將辦2場造勢活動，感謝鄉親支持與肯定，很多人建議以嘉年華會方式舉辦，比較歡樂，很多鄉親也說想上台講話，她覺得這個方式不錯，市民最大，市民作主，選舉本來就像嘉年華會，她在活動中會向鄉親報告，自己對台中市的規劃，歡迎大家一起來參加嘉年華會。

楊瓊瓔今天行程排滿，上午參加天帝教台中初院文昌祭活動，並出席青溪婦女協會豐原分會第四屆115年度第1次會員大會、神岡婦女會115年度新春團拜活動等。

江啟臣拚「國會外交」 飛澳洲出席台商活動

江啟臣則代表立法院及院長韓國瑜，昨晚出發前往澳洲雪梨，以「中華民國立法院世界台商之友會」會長的身分，出席世界台灣商會聯合總會系列活動。

江啟臣臉書發文表示，澳洲不僅是我國在能源、農業上的重要夥伴，也是許多年輕朋友海外打工度假的首選，已有超過20萬名青年在澳洲各行各業實踐夢想，此行雖然時間緊湊，他會運用有限的時間，密集拜訪澳洲政要、產業與學界、智庫，針對區域安全、經貿往來及教育文化深度交流，全力透過「國會外交」，深化台澳實質夥伴關係。

