從呂秀蓮到蔡英文 民進黨細數黨史：離不開女性的前瞻與勇敢

民進黨細數，創黨至今的歷史，與婦女運動的發展密不可分，離不開無數女性的前瞻與勇敢。（圖擷取自民進黨）

今天是國際婦女節，民進黨在臉書發文，向在台灣民主化漫長道路上從未缺席的女性致敬。文中強調，民進黨自創黨至今的歷史，與婦女運動的發展密不可分，離不開無數女性的前瞻與勇敢，並細數從戒嚴時期至今，婦運團體與女性先驅如何成為黨內推動性別政策的核心力量。

民進黨回顧，早在1970年代，前副總統呂秀蓮便以當代女性主義思想先鋒之姿，透過創業、寫作與議論時政，成為當時婦女運動的意見領袖；1982年，一群女性主義者成立《婦女新知》雜誌社，持續向社會訴說平等的理念；1983至1986年間，基督長老教會「婦女展業中心」、晚晴協會前身「拉一把協會」、台大「婦女研究室」及「主婦聯盟」等團體也相繼成立。

請繼續往下閱讀...

民進黨指出，這些在戒嚴時期衝破禁令的婦運團體，許多成員後來都成為民進黨內的核心幹部或公職人員。1986年民進黨創黨後，由呂秀蓮領導的黨內婦女運動，以及連結黨內結構的「進步婦女聯盟」，為民進黨的婦女組織發展奠定重要基礎。

民進黨接著提到，1993年，民進黨成立「婦女發展委員會」，包括彭婉如、陳菊、藍美津、周清玉等人都在委員會名單之列，讓性別議題從「社會福利」提升至「人權層面」，許多當時看來前衛的觀念也因此得以納入黨綱。1998年成立的「水噹噹姊妹聯盟」，則為民進黨的基層動員再添關鍵力量，將早期以知識分子為主的婦女運動，帶向更本土、更廣大的面向。

民進黨也附上多張珍貴的歷史照片，例如1987年發起「華西街大遊行」救援雛妓運動的廖碧英，曾擔任民進黨副秘書長及婦女部主任；1994年震驚社會的鄧如雯案，民進黨婦展會、社運部，聯合台灣人權促進會、晚晴婦女協會等多個團體也曾共同救援；2001年「水噹噹」持續站在第一線爭取女性參政；2009年時任黨主席蔡英文，帶領婦女團體及本土社團在凱道參與「反傾中·護台灣 嗆馬保台行動」。

民進黨在文末感性寫道，台灣民主化將近40年，黨也將在今年迎來創黨40週年。國家的歷史有女性推進，民進黨的歷史也同樣離不開女性。在婦女節這天，再次向民主路上前仆後繼的姊妹們致上最深的敬意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法