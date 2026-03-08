為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    西嶼鄉代李家萱 宣布投入澎湖縣議員選舉

    2026/03/08 11:06 記者劉禹慶／澎湖報導
    西嶼鄉代表李家萱，三八婦女節宣布參選下屆縣議員。（李家萱服務處提供）

    西嶼鄉代表李家萱，三八婦女節宣布參選下屆縣議員。（李家萱服務處提供）

    今天是3月8日婦女節！西嶼鄉民代表李家萱正式宣布投入下屆議員選舉，西嶼唯一一席議員席次，呈現3搶1激戰局面，尋求連任議員許月里，受到李家萱及許嘉竣（國文）雙方夾擊，2女1男爭奪出線機會。除了西嶼女力出頭天外，湖西代表李麗美也確定越級挑戰議員寶座。

    李家萱表示，在西嶼擔任鄉民代表這些年，常常在基層聽見鄉親最直接的聲音。慢慢也體會到，從交通、醫療到地方產業發展，很多事情其實已經不是鄉公所層級可以單獨處理，而是需要在縣級政策與資源的整體規劃下，才能真正往前推動。基於這樣的體會，因此決定參選西嶼鄉縣議員選舉，希望把西嶼長年累積的基層聲音帶進縣議會。

    從海軍服役23年退役返鄉李家萱，連任2屆西嶼鄉民代表，這些年除了處理地方事務，也持續投入公益，目前擔任楊寶寶教育基金會董事兼執行長，關注教育與社會關懷。公共事務不只是建設與政策，也包括孩子的學習環境、長者的生活照顧，以及社區彼此扶持的力量。

    未來如果有機會進入縣議會，會持續關注離島交通與醫療資源，推動節慶觀光與地方農漁業結合，也希望協助餐飲與海鮮宅配等在地產業拓展市場，逐步建立具有地方特色的銷售平台，同時也重視教育資源與長者照護。一步一步把基層聽到的聲音帶進決策，也希望讓西嶼在澎湖整體發展中，有更多被看見、被重視的機會。這條路不會輕鬆，但李家萱表示，會繼續踏實做事，也懇請大家給予支持與指教。

