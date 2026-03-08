移居日本大不同！台人在熊本受歡迎 中國人在埼玉遭嫌

在熊本，當地經常舉辦許多台日交流活動，例如「台灣友好祭」之類的活動。（記者陳鈺馥攝）

記者陳鈺馥／熊本專訪

台積電進駐熊本縣設廠後，台灣人移居當地菊陽町日漸增加。熊本縣知事木村敬接受本報專訪表示，來自台灣的技術人員，以及與台積電有關的人，現在與熊本人之間建立了非常良好的關係，當地經常舉行台灣相關的活動。

據統計，台積電職員開始外派熊本的2023年8月以後，來自台灣的居住者在熊本激增，相較於駐在開始前，人數增加6倍之多；2022年12月為止僅有349人，2024年底增至1549人，2024年底1919人，2025年6月已經有2108人。

木村敬指出，目前在日本國內各地，很遺憾地出現排斥外國人的動向，這種動向與歐洲或美國出現的情況相似，且正在日本發生，自己認為這是非常令人遺憾的事。

木村敬談及，但是來自台灣的人，與日本人在基本價值觀上是相同的。因此，並沒有任何報告指出來自台灣的勞動者在日本或熊本發生過問題。我認為，來自台灣的技術人員，以及與台積電有關的人，現在與熊本人之間建立了非常良好的關係。

木村敬舉例，住在日本的台灣人也是如此，包括留學生亦是，還有一些與日本人結婚之後取得日本籍、但具有台灣背景的人也是如此。在熊本，當地經常舉辦許多台日交流活動，例如「台灣友好祭」之類的活動，會販售大雞排、豆腐等各種台灣食物，讓大家可以吃吃喝喝，就像是一種節慶活動。

木村敬強調，對熊本縣民來說，台灣是一個令人感到愉快的地方，大家普遍以正面方式看待台灣，台灣在當地非常受歡迎，經常可以看到相關的各種活動。

另外，日方人士指出，在熊本的台灣人與當地日本民眾相處融洽，並沒有產生嚴重的移民問題。不過，相較於台灣人在日本，中國人移居日本可說是一堆問題。

他提到，埼玉縣川口市過去興建許多低廉住宅給日本中低階層居住，因為這些老舊房舍租金便宜，川口距離東京都近，吸引了許多中國人移居，但也衍生許多問題，例如中國人會到處亂丟垃圾、不遵守交通規則，都給當地居民帶來非常大的困擾。

熊本知事木村敬。（記者陳鈺馥攝）

