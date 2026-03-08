獨家專訪》美日安保可協防台灣？日本前防衛大臣：要確認美國意向

日本前防衛大臣森本敏表示，當美國在台灣周邊行動時，日本可提供必要支援與合作，例如海上運輸、巡邏警戒監視、海底電纜保護、補給作戰等。至於日本自衛隊登陸台灣，與美軍及台灣共同進行防衛活動，這未在法律中有規定。（記者陳鈺馥攝）

中國不放棄武力犯台，對於美日安保體制在台海衝突中的實際作用，日本是否會「協防台灣」？日本前防衛大臣森本敏接受本報專訪表示，這要確認美國的意向，日美之間充分確認，決定適用於日本安保法制時，日本能多大程度支援美國的軍事行動。

森本敏指出，首先，必須評估會出現什麼情境，根據國際法與國內法，日本能為台灣採取到何種程度的行動，須審慎思考。第二，要確認美國的意向，日美之間充分確認，日本能多大程度支援美國的行動，要與美國協商決定。

森本敏舉例，派遣日本自衛隊登陸台灣，或由日本直接負責台灣防衛，這並不在現行法律的構想之內，也不是預期目標。也就是說，當美國在台灣周邊行動時，日本可提供必要支援與合作，例如海上運輸、巡邏警戒監視、海底電纜保護、補給作戰等。至於日本自衛隊登陸台灣，與美軍及台灣共同進行防衛活動，這未在法律中有規定。

森本敏進一步說，因此，這必須事先判斷美國基於何種構想、會做到什麼程度，並思考日美合作體制如何建立。下一個重要問題是，除美國之外，會有哪些國家提供支援與合作。

森本敏分析，當然日本認為澳洲、菲律賓可能會提供支援；歐洲國家距離遙遠，立即派遣海空戰力有困難。至於韓國情況較為複雜，如果台灣海峽發生緊急事態，朝鮮半島可能同時陷入緊張狀態。

據研判，若俄羅斯與北韓在中國的請求下，在朝鮮半島展開某種行動，韓國軍隊恐怕無法直接參與台灣海峽的支援。另外，根據韓國民調，超過6成民眾贊成在此情況下向台灣提供各種援助，但並未預期派遣韓國軍隊或駐韓美軍前往台灣。因此，韓國在台灣海峽有事時，可能不是一個可高度期待的因素。

森本敏說，總而言之，能與美國協同行動的主要是日本，視情況可能的有澳洲與位於台灣南方的菲律賓。東協國家難以期待，歐洲雖然可能支援，但距離遙遠，支援有限。

他強調，在這種情況下，關鍵在於美國究竟會在多大程度上協助台灣，美國政府從未在公開場合明確說明。台灣內部存在所謂「疑美論」，認為美國在關鍵時刻可能不會支援，這應該也是有中國資訊操弄的因素。

