    首頁 > 政治

    卓揆專機赴日看球賽 邱鎮軍：國家規格的私人行程

    2026/03/08 10:11 記者林欣漢／台北報導
    行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋球場觀看世界棒球經典賽（WBC），相關行程引發外界議論。（中央社）

    行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋球場觀看世界棒球經典賽（WBC），相關行程引發外界議論。（中央社）

    行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋球場觀看世界棒球經典賽（WBC），相關行程引發外界議論。國民黨立委邱鎮軍今日質疑，民進黨立委表示，這是「54年來首位閣揆訪日」的外交突破。但當外界開始追問包機費用與資源使用時，行政院又迅速表示，這只是「私人行程」。需要光環的時候，它是國家代表；需要避開預算的時候，它又回到了個人休假。宣傳時是外交，監督時是私人。這樣的定義彈性，確實令人佩服。

    邱鎮軍表示，這場說走就走的「東京快閃」，簡直是私人行程的天花板。當全國百姓還在為生活奔波、盯著超市漲價標籤猶豫，或為了省幾塊機票錢在半夜搶廉航特價時，我們的行政院長卓榮泰，親自示範了什麼叫做「格局」。當行政團隊在立法院對著國家預算錙銖必較、大聲喊窮時，院長在東京巨蛋的應援卻顯得如此從容。這種「台上要百姓共體時艱，台下包機東京看球賽」的高級排場，確實刷新了全民對財政紀律的認知。

    邱鎮軍指出，當我們拖著行李，在桃園機場排隊一兩小時等出關時，院長卻能輕便地踏進空軍松指部的專機停機坪。這不只是效率，更像是一種讓私人假日也能享有國軍級隱私與禮遇的體貼。只是當行政院將此定調為「私人行程」，卻由軍事管制區起降，行政中立與公器私用之間的法律界線，也開始顯得有些模糊。

    邱鎮軍說，民進黨立委表示，這是「54年來首位閣揆訪日」的外交突破。但當外界開始追問包機費用與資源使用時，行政院又迅速表示，這只是「私人行程」。於是，需要光環的時候，它是國家代表；需要避開預算的時候，它又回到了個人休假。宣傳時是外交，監督時是私人。這樣的定義彈性，確實令人佩服。看來卓院長不只懂球，也很懂行政魔法。

    邱鎮軍強調，支持中華隊，我們其實沒有不一樣。但行政體制的 透明度與財政紀律，應該比球場上的勝負紀錄更經得起檢驗。畢竟棒球可以靠應援贏球，政府不能靠包機治理。既然行政院將這趟行程定義為「私人行程」，那麼卓榮泰院長也應該清楚向社會大眾交代，這趟包機費用由誰支付？為什麼私人行程可以從松指部起飛？過程中是否動用了任何政府資源或維安人力？

    圖
    圖 圖 圖
