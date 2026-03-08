獨家專訪》中國對日本經濟制裁 森本敏：單方面負面對待

日本前防衛大臣森本敏受訪表示，日中關係廣泛受到中國單方面負面對待，不處於正常狀態。（記者陳鈺馥攝）

記者陳鈺馥／東京專訪

為報復日本首相「台灣有事」說法，中國商務部日前宣布，對日本20家公司實施制裁。日本前防衛大臣森本敏接受本報專訪指出，日中關係廣泛受到中國單方面負面對待，不處於正常狀態，譬如稀土、水產品出口問題，體育與文化交流停止，議員交流也停止，多數日中官方活動都已中止。

森本敏舉例，去年年底以來，中國訪日人數明顯大幅下降，1年前每月約60萬人，現在減少到約30萬人。因為中國單方面指控日本治安惡化，但不建議前往日本為由，減少了航班數量。

經濟方面，森本敏說，日本對中國的新投資有減少的趨勢。日本企業已很少為了在中國設廠進行新的投資。可以說，在中國的日本企業人數逐漸減少，有的將家屬送回日本，停止新的投資，日中關係在近期持續降溫。

森本敏表示，實際上，這對日中雙方都不是良好的狀況。政治關係與外交關係的緊張可以理解，但日中經濟關係對兩國國民而言極為重要。因此，希望雙方能夠努力，逐步恢復日中關係。

森本敏進一步說，然而中方似乎認為即使對日本施加壓力，日本也不會讓步，近期有採取一些日企在中國更難開展活動的措施，對雙方而言都不是令人高興的局面。

森本敏研判，未來日本國會中，可能出現限制外國人入境，或限制外國人在日本購買土地的討論。眾所周知，中國不允許外國人購買中國土地，因此日本無法購買中國土地。但中國人可以來日本購買各種土地和資產，對此感到不滿的日本人逐漸增加。

森本敏描述，這種發展對中日兩國都不是理想的方式，因此我們期待中國方面有所改善，但目前情況卻朝著與我們期望相反的方向發展。另外，美中關係也在改善，美國總統川普預計4月訪問中國，中方知道美國不會對中國的對日措施加以干涉，因此對日本施加某種程度的制約。

他指出，結果就是，當前的日中關係正在不斷倒退，也就是雙方交流正在減少，要再次強調，這對日中雙方而言絕非理想的狀況。

