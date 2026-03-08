為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    獨家專訪》中國早對高市早苗不滿 森本敏：中日關係恐難改善

    2026/03/08 09:56
    日本前防衛大臣森本敏接受本報訪問表示，中國本來就對高市存在不滿，因此抓到了把柄，中日關係恐難改善。（記者陳鈺馥攝）

    記者陳鈺馥／東京專訪

    日本首相高市早苗去年在國會答詢提到，若「台灣有事」伴隨對方使用武力情況，可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。日本前防衛大臣森本敏接受本報專訪表示，中國本來就對高市存在不滿，因此抓到了把柄，中日關係恐難改善。

    森本敏指出，高市早苗這項答辯存在兩個問題，一是首相在憲法解釋問題上，原本應遵循內閣法制局既定答辯範圍，但她使用了「台灣有事」等表述，超出了既定框架，屬於答辯上的明顯失誤。

    森本敏提及，二是中國長期對高市的政治立場，例如參拜靖國神社持負面看法，早有不滿。這次發言成為中國加大壓力的契機。在高市執政期間，中日關係恐難改善。這種局面並非單方責任，雙方皆有誤判。

    森本敏直指，中日關係已在多領域降溫，包括稀土、水產品及其他製品的進口限制、文化與體育交流、議員往來停止等。中國赴日旅客人數下降，日本對中投資趨於保守，雙方經濟關係受損對兩國人民皆不利。若對立持續升溫，日本國內可能出現限制外資購地等更強硬聲音，將進一步惡化局勢。

    針對自民黨在眾議院選舉大勝，日本是否會修改憲法？森本敏回應，個人認為此次眾議院選舉結果不會讓修憲的順位立即輪到前面並真正被實踐。選民多半基於經濟政策支持，例如減稅等議題投票，非因為修憲議題，在日本修憲絕非易事。

    森本敏表示，關於日本安保政策，日本作為島國，歷史上主要威脅來自北方，有俄羅斯、北韓，防衛重心長期集中於日本海一側。然而，近年中國發展航母戰力，目前已建造多艘航母並持續擴充。

    森本敏指出，美國防部預測至2030年代中期，中國可能擁有9艘航母。若這些航母突破第一島鏈，在日本南方至關島一帶活動，日本將首次面臨來自南方的重大軍事壓力，該如何因應，已成日本新國防戰略的重要課題。

    另外，日本近年調整安保政策、提升防衛預算，對於日本國防戰略是否已將中國視為主要對手，走向「戰略清晰」？森本敏直指，俄羅斯、北韓、中國，都是主要威脅來源，依據情勢來看如何同時與這些國家應對已成重要課題。

    森本敏說，台灣是島國，日本也是島國，從歷史來看，日本這個島國面臨外來威脅時，多半是從日本海方向過來。換句話說，從日本角度來看，俄羅斯、北韓、中國，都是主要威脅來源。

    森本敏提及，日本的防衛力量主要著眼於本土防衛，集中在日本海一側。來自南方的威脅，雖然第二次世界大戰時，美國曾從南方北上進攻日本，但這是一個例外情況，因為在此之前與之後，都沒有來自南方的威脅。

    森本敏示警，然而近年來中國開發航空母艦，目前正在建造第4艘核動力航母。美國國防部估計，若按照目前進度，到2030年代中期，中國很可能將擁有9艘航母。

    他強調，9艘航母若要越過第一島鏈，在日本南方至關島的廣大海域活動，就需要遠攻飛彈以及海上戰力，也需要無人機或航空機等航空戰力。日本正首次開始面臨來自列島南方的威脅，如何應對這一點，已成為重要課題。

    熱門推播