獨家專訪》張又俠落馬後 日本前防衛大臣：習近平更容易採取武統

日本前防衛大臣森本敏表示，這次高官肅清調動，反習勢力被大幅排除，習近平的指揮權將更加鞏固，這可能擴增習近平的權力，並變得更容易採取武力侵襲。（記者陳鈺馥攝）

記者陳鈺馥／東京專訪

中國不放棄武力犯台，對於中央軍委副主席張又俠落馬，中共領導人習近平「武統台灣」可能性有增加趨勢？日本前防衛大臣森本敏接受本報專訪表示，這是困難問題，可能有兩種情況，一是透過這次高官肅清調動，反習勢力被大幅排除，習近平的指揮權將更加鞏固，這可能擴增習近平的權力，並變得更容易採取武力侵襲。二是可能並非如此，即選擇使用政治、經濟、資訊等武力以外的各種手段達成統一目的。如果是第二種情況，近期來看2028年1月的台灣總統大選可能會是重要轉折點。

森本敏談及，網路上張又俠的公開文件，雖然無法確定其真實比例，但確實有部分內容被刻意隱去。不過已寫出的部分，個人認為約8成接近真實狀況。所謂隱去的部分是因為若公開，可能牽連到自己部下與親近人士，因此被刪除。

森本敏分析，在此基礎上，有幾點非常震驚，一是文件顯示，中共2024年三中全會之後，雖然習近平曾考慮武力進攻台灣，但此計畫最終未能實現，是因為張又俠副主席等人出面阻止。之所以令人震驚，乃因美國的情報關係人一直聲稱，習近平指示人民解放軍在2027年前完成一切必要準備，以便隨時採取行動。我們原本相信此一說法，但從這份文件來看，習近平其實更早就想嘗試武力侵略。

森本敏表示，第二點涉及情報問題。關於「中國究竟打算做什麼」，過去日本的專家普遍認為，若中國對台動武將付出巨大代價，損失慘重、成本效益低，且存在失敗風險，因此習近平主席未必會把武力統一放在最優先位置。

相較之下，更可能透過政治分裂、軍事滲透與資訊操作，在不動武情況下破壞台灣體制。雖然需要時間，但對中國來說損失較小，成功率更高。理論上來說，這種情況下美國及其他國家也難以介入，這對中國而言是更有效率的統一方式。

森本敏進一步說，另一種情境是突發狀況，例如台灣突然宣布獨立，或美國明確承諾軍事介入支援台灣。在此類情況下，中國可能會義無反顧動武。然而，如果這份文件屬實，我們原本認為中國會避免武力統一的判斷可能錯誤，「習近平顯然考慮過武力統一，且這種意志可能至今未變」。

關於近期局勢，森本敏說，自2024年以來，中國迅速擴大「灰色地帶」行動，即介於和平與戰爭之間的軍事活動，以演習名義不斷推進。中國軍機頻繁進入台灣防空識別區（ADIZ），軍艦逼近台灣的海域。不僅是解放軍，中國海警、海上民兵也參與聯合演訓。美方認為這些行動實質上是為正式軍事行動預演。

森本敏示警，目前中國有可能一方面加強軍事威壓，一方面試圖在不動用全面武力的情況下達成政治目的。若台灣海峽落入中國實質控制範圍，日本與美國的自由航行將受嚴重限制，海上運輸線可能遭到封鎖，能源、物資供應與貿易都將受到重大衝擊。

另外，關於張又俠被清洗一事，森本敏談及，第一，若反對習近平的勢力已被清除，習的指揮權將更加鞏固，獨裁色彩更濃。在這種情況下，若此次事件平安度過，對習近平而言反而是權力強化。

第二，也可能並非如此。例如目前僅是調查，未迅速處罰或判刑。這樣的狀況可能意味著，在中國共產黨與人民解放軍高層，可能仍存在支持相關人物的部下或同僚。不過，這也可能是習近平主席即將吸收反對勢力重建權力結構

森本敏分析，如此一來，近期習近平的權力結構可能相當不穩定。為了克服這種狀況，他必須重建權力結構。然而，目前有部分幹部被拘押或失勢，卻尚未任命後繼者。中共中央軍事委員會的成員，目前只剩習近平與少數幾人，其餘出現空缺。

森本敏說，這表示與習近平立場一致、可作為其班底的幹部尚未充分培養。這種權力結構的不穩定，習近平將如何度過？若無法穩定下來，中國恐怕並不具備立即統一台灣的條件，時間可能延後，或許會超過2027年，下一個時間點可能是2032年，仍相當遙遠。

他強調，究竟是哪種情況，非中國專家難以判斷，自己無法確定。但若憑直覺，個人認為習近平拿回權力，重整共產黨的可能性較高。但即便如此，他應該也不至於立即選擇武力統一，因此2028年1月的台灣總統大選，可能成為下一個重要轉折點，有必要更深入觀察並理解台灣內政的走向。

中國國家主席習近平。（翻攝直播，資料照）

