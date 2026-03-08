相隔54年閣揆訪日 張博洋：習近平不准的 高市早苗同意了

行政院長卓榮泰（中）昨現身東京巨蛋，為台灣隊加油。（中央社）

行政院長卓榮泰昨（7）日現身東京巨蛋，為世界棒球經典賽台灣隊加油，現任行政院長訪日為1972年台日斷交54年來的首例外交突破，但遭國民黨質疑是否包機動用公帑；對此，高雄市議員張博洋認為，這是因為國民黨做不到的，在民進黨執政下做到了，「習近平不允許的，高市早苗同意了」!

張博洋表示，中華民國行政院長踏上日本領土，這個是中國不允許發生的事，國民黨比誰都清楚。國民黨作為中共代理人，自然要幫總公司做出一些「反應」，但眼下台灣人因為球賽團結一致，國民黨總不能反對行政院長去日本幫球隊加油，因此他們想出的方法就是痛罵：「卓榮泰怎麼可以花納稅錢包機！」

請繼續往下閱讀...

張博洋說，國民黨走過兩蔣時代，經歷過中華民國被趕出聯合國風雨飄搖的年代，他們最清楚行政院長踏上非邦交國的日本，代表什麼樣的意義，但是他們不敢講。「因為國民黨做不到的，在民進黨執政下做到了」、「習近平不允許的，高市早苗同意了!」

他說，卓院長進場看球，有致詞也沒有媒體訪問，猜測應該是在日方有條件的情況下前往日本，實質內容應該是兩國政府的公務磋商，只是藉由球賽露臉，傳達「台日友好，外交突破」的訊息。且1972年中華民國與日本斷交後，這是第一次有行政院長等級的人物踏上日本領土，國民黨最喜歡唱衰民進黨造成中華民國斷交危機，面對如此重大的外交突破，他們選擇避而不談，反而去把重點放在卓榮泰的包機？

張博洋強調，「如果今天這個行政院長叫做蔣經國，國民黨早就花錢買報紙頭版，說他親力親為遠赴前線御駕親征了」；他也認為，本次行程保密到家，跟日方哪些人見了面，談了什麼，一律沒公布，國民黨也不敢貿然追問，因為會面的層級關乎中國的面子，日方不怕你掀牌，可笑的是，國民黨跟中共不敢掀牌，出手打行政院長的包機費用，真的是他們現在唯一可以出的牌，「一個國家的行政院長包機出訪友邦，到底是有什麼問題？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法