國民黨圖卡林昱珉變右投 尹立︰蹭棒球翻車

尹立批評國民黨與柯志恩想蹭棒球都翻車。（圖由尹立提供）

WBC世界棒球經典賽熱烈進行，國民黨近日在社群平台貼出一張疑似AI輔助生成的海報圖卡，原本是左投的林昱珉變成右投；「費仔」的臉更幾乎整個被換掉；對此，民進黨高雄市議員參選人尹立批評，國民黨是「蹭棒球翻車！」

國民黨近日在社群平台貼出一張疑似以AI輔助生成的海報圖卡，卻被眼尖球迷發現畫面細節錯誤百出，從球衣、球具到構圖皆出現不合理之處，引發網友熱議與吐槽。原本是左投的林昱珉，在圖卡中竟變成右手投球；「費仔」的臉更幾乎整個被換掉，看起來像是電腦程式虛構的人物。

對此，高雄市左營楠梓議員參選人尹立表示，當「一日球迷」本身並沒有錯，但問題在於國民黨連替球隊加油，都沒有把基本功課做好，連球員樣貌都能搞錯，已經令人啼笑皆非。

對此，國民黨小編回覆說「小編被球迷抓包了，把投手的左右手搞混，連球員形象也出現落差，真的是小編一時眼花手滑。「感謝大家火速提醒，我們已經立刻修正」、「棒球不能左右不分，小編也會好好反省、下次做功課做滿。再次跟球迷朋友說聲抱歉，也謝謝大家一起為中華隊加油」。

尹立又說，沒想到國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩也跟著上演一齣「蹭棒球翻車」的戲碼，貼文將台灣對南韓的比賽時間誤寫為「晚上」（正確時間為今天上午11點），柯志恩急著蹭棒球熱度，卻連比賽幾點開打都搞不清楚，讓不少球迷看傻眼。

尹立更指出，柯志恩在「脆」發文恭喜台灣隊獲勝時，圖卡的球衣還順勢放上自己的競選標語，等於公然把經典賽當成選舉素材，球員在國際賽場為台灣拚戰，卻被拿來當作個人宣傳的背景板，也難免讓外界質疑，究竟是在替台灣隊加油，還是在替自己的選舉暖身。

尹立批評，國民黨在立法院凍刪體育預算的紀錄仍在，如今卻在台灣隊贏球時搶著蹭經典賽熱度，這樣的雙面操作實在難看。他直言，連最基本的賽程資訊都能搞錯，只會做表面工夫，讓人不禁要問，「柯志恩，真的有能力選高雄市長嗎？」

柯志恩回應說，昨天中華隊贏球的第一時間，社群小編太高興了，把今天中午對南韓的比賽誤植成成晚上，發文後第一時間便有發現錯誤即時更正，團隊針對社群po文未來會更嚴謹，不過相較我的社群小編誤植賽事資訊後立刻更正，賴瑞隆委員的社群粉專，把慶祝元宵節圖片搭配成「幕僚內部建言」文字，這樣的烏龍，可能更需要新潮流的議員參選人關心。

