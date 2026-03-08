議員選將找柯文哲談高齡及婦幼友善？黃敬雅痛批「請鬼拿藥單」

柯文哲（中）昨天南下高雄，主講「打造高齡、婦幼及行動不便者的友善城市」。（記者葛祐豪攝）

代表民眾黨參選高雄市議員的林于凱，昨（7）日找來前民眾黨主席柯文哲，南下高雄主講「打造高齡、婦幼及行動不便者的友善城市」；對此，剛通過民進黨議員初選的黃敬雅批評，柯文哲過去的言行與施政，剛好就是這三個族群的反指標，林于凱根本是請鬼拿藥單。

柯文哲在座談中強調愛民的重要性，並指出「人民才是政治的主體，政治的核心是執行力。」針對林于凱提到高雄交通對非汽車用路人不友善，輪椅族常被迫在車道爭道，柯文哲表示，改善交通不要幻想一天改變這個國家，他以台北經驗說明，應透過系統性的SOP與數據，標註車禍熱點，例如將斑馬線往後退5公尺減少視角死角，並堅持通用設計。

針對社會住宅與高齡化對策，柯文哲提出壯世代計畫，主張65歲退休這個概念一定要從大家腦袋裡面抹去。林于凱則分享參選理念，指許多家庭陷入困境主因是缺乏理財概念，主張若進入市議會，將大力推動理財教育。

對此，剛通過民進黨高雄市議員初選的黃敬雅認為，柯文哲過去的言行與施政，剛好就是這三個族群的反指標。就所謂的「婦幼友善」來說，一個曾說出台灣可以「進口30萬外籍新娘」、嘲諷「30歲以上未婚女性是國安危機」，甚至戲謔地將未婚女性比喻為「殘障車位」的人，他的DNA裡根本沒有性別平權的概念，讓一個屢屢爆出仇女、物化女性言論的主席來談婦幼友善，簡直是最大諷刺。

黃敬雅說，其次，所謂的「高齡友善」，長者不過是柯過去以來製造世代對立的政治提款機。柯文哲在台北市長任內引發最大的爭議，就是蠻橫取消重陽敬老金他不溝通、缺乏完整配套，甚至屢在發言中將領取津貼的長輩貼上標籤，刻意煽動年輕人與長輩的世代對立來成就自己的政治聲量，這叫哪門子的友善？

針對「行動不便者友善」，黃敬雅批說，柯文哲曾經在評論阿扁前總統的身體狀況時，公開使用「廢人」這種極具歧視性、缺乏同理心的字眼，當時就引發諸多身障團體的強烈抗議。再看看他執政8年的台北市，輪椅族、推著嬰兒車的父母，依然每天要在高低不平的騎樓和充滿障礙的馬路上與車爭道，「連最基本的無障礙步行空間都沒讓市民滿意，現在卻跑來高雄闊談行動不便者友善？」、「找柯文哲談弱勢友善？林于凱根本是請鬼拿藥單!」

