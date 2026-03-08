經典賽戰南韓貼錯時間 網狂酸：柯志恩的時區在美國？

立委柯志恩昨天在「脆」貼出恭賀文，卻把台韓大戰時間誤植為晚上，隨後已更正。（翻攝自王浩宇臉書）

WBC經典賽台灣隊昨（7）日以14：0提前在7局「扣倒」捷克拿下首勝，今（8）日上午11點將迎戰南韓；立委柯志恩昨在「脆」社群平台貼出恭賀文，但把比賽時間誤植為晚上，遭網友狂酸在蹭，「真正有在關注棒球會是這樣嗎？上場比賽時間怎麼會打錯」、「她的時區是在美國」？

台灣隊昨以14：0擊敗捷克隊，預計今天上午11點迎戰南韓，必須贏球才有機會爭奪八強門票。立委柯志恩昨天也在「脆」社群平台貼文說「中華隊贏了，恭喜Team Taiwan旗開得勝，不只打出精彩表現，更讓所有在電視機前，以及現場的球迷們熱血沸騰！明天晚上，中華隊將迎戰強敵南韓，我們繼續為台灣英雄們加油!」

貼文一出，引發大批網友揶揄，有人說「照片放那麼大還以為是妳去打的」、「看不懂，刪預算，還把自己放那麼大，到底在蹭什麼」、「國民黨刪運動部的預算，你們真好意思來蹭!」、「蹭就是蹭！」

也有網友發現，今天比賽時間是上午11點，柯志恩貼文卻說是晚上，狂酸說「真正有在關注棒球會是這樣嗎？上場比賽時間怎麼會打錯？」、「早上10點半來看直播，晚上妳自己去看重播！」、「她的時區是在美國？」

柯志恩小編發現錯誤後，也立刻更新貼文，把時間改成中午。

剛通過民進黨高雄市議員初選的黃敬雅則認為，柯志恩平時不關心賽事，見台灣隊贏球才急忙發文收割，甚至連比賽時間都搞錯。柯志恩的行徑根本是政客變蹭客，蹭便車卻大翻車。

另一民進黨市議員參選人尹立批評說，國民黨在立法院凍刪體育預算的紀錄仍在，如今卻在台灣隊贏球時搶著蹭經典賽熱度，這樣的雙面操作實在難看。他直言，連最基本的賽程資訊都能搞錯，只會做表面工夫，讓人不禁要問，「柯志恩，真的有能力選高雄市長嗎？」

