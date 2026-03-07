為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    謝典霖談家族反對選縣長 謝衣鳯冷回：謝典霖未被黨列縣長人選

    2026/03/07 22:05 記者陳冠備／彰化報導
    立委謝衣鳯（右）仍被視為國民黨彰化縣長最有利人選。（記者陳冠備攝）

    立委謝衣鳯（右）仍被視為國民黨彰化縣長最有利人選。（記者陳冠備攝）

    國民黨彰化縣長人選懸而未決，謝家姊弟的動向意外點燃內部火花。謝典霖日前更拋出「長輩不希望姊姊參選」一說，身兼縣黨部主委的立委謝衣鳯今（7日）強勢回應，直言家長是出於保護心態，不捨子女承擔重任。她更強調，謝典霖從未被黨內視為縣長人選。

    國民黨彰化縣黨部今日在溪湖鎮黨部舉行新春團拜，謝衣鳯及其他縣長傳聞人選，縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章均出席。謝衣鳯展現主場氣勢，重申參選決心。她信心滿滿表示，已有相關民調顯示，她的支持度領先，提名將依既定機制產生。

    對於謝典霖日前上節目表示，「父親不希望謝家參加彰化縣長這一仗」，謝衣鳯表示，家父是出於保護心態，不捨子女承擔重任。她也強調，弟弟謝典霖並未被黨內列為縣長參選人，目前應以「爭取議長連任」為優先。

    然而，黨中央似乎仍對謝家內爭有所顧慮。國民黨秘書長李乾龍今受訪時表示，彰化提名仍卡在「家族反對」，直指謝家若內部無法完成整合，中央提名難以「冒進」。

    地方藍營人士表示，國民黨11日將召開中常會，討論第3梯次直轄市及縣市長提名名單，謝衣鳯能否在排解家族阻力的同時，穩住地方共主地位，將是其邁向縣長之路的關鍵考驗。

    彰化議長謝典霖（右）日前上節目受訪，談謝家長輩不希望謝家人年底參與彰化縣長選舉。（擷取「飛碟聯播網」節目網站）

    彰化議長謝典霖（右）日前上節目受訪，談謝家長輩不希望謝家人年底參與彰化縣長選舉。（擷取「飛碟聯播網」節目網站）

