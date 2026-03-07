為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    謝龍介台喊南市議員第一選區「藍白合」 蔡育輝樂觀其成

    2026/03/07 22:25 記者楊金城／台南報導
    國民黨台南市新營區市議員蔡育輝（左）樂觀其成年底台南市長、議員選舉「藍白合」，成為藍白合全國示範區。（蔡育輝提供）

    國民黨台南市新營區市議員蔡育輝（左）樂觀其成年底台南市長、議員選舉「藍白合」，成為藍白合全國示範區。（蔡育輝提供）

    國民黨台南市黨部主委、立委謝龍介今天（7日）說，台南市議員第一選區不僅「藍白合」，年底選舉更要藍白全面合作。國民黨議員蔡育輝說，很高興謝龍介和柯文哲今天在新營第一市場同台造勢，支持第一選區（大新營區）議員、台南市長選舉成為全國藍白合示範區。

    台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天到新營第一市場，陪民眾黨在台南市第一選區市議員參選人陳詩薇掃街，謝龍介全程「黏條條」，不但說第一選區「藍白共推」陳詩薇，年底市長、議員選舉更要藍白全面合作。

    謝龍介說，第一選區「藍白合」絕對有當選2席議員的空間，支持共推陳詩薇；此舉讓蔡育輝的支持者憂心選票被瓜分。蔡育輝說，今天是柯文哲助選的行程，他如果去就會讓場面失焦，很高興謝龍介和柯文哲同台「藍白合」共同造勢，樂觀其成年底台南市長、議員選舉「藍白合」，希望國民黨、民眾黨快點決定，成為藍白合全國示範區。

    蔡育輝不但支持第一選區藍白共推陳詩薇，還說會分享跑攤行程的資訊給陳詩薇，不怕選票流失；政壇分析，第一選區（應選6席）因人口數減少，有可能年底少1席，只剩5席議員，選情更緊繃，而民進黨將提名3席，現任議員沈家鳳占有婦女保障名額優勢，國民黨卻找不出女性參選人，在第一選區藍軍票源有2席實力下，如果藍白共推陳詩薇挑戰沈家鳳，也有利蔡育輝。

    國民黨台南市黨部主委謝龍介（右）陪同台灣民眾黨創黨主席柯文哲（左）在新營第一市場拜票，支持民眾黨議員參選人陳詩薇（中）。（記者楊金城攝）

    國民黨台南市黨部主委謝龍介（右）陪同台灣民眾黨創黨主席柯文哲（左）在新營第一市場拜票，支持民眾黨議員參選人陳詩薇（中）。（記者楊金城攝）

