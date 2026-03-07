編多少能贏大谷翔平？ 廖偉翔再發文澄清 周軒嗆：別講幹話

國民黨立委廖偉翔。（資料照）

經典賽台灣隊今天扳倒捷克取得首勝，不過今晨網友提出去年藍白聯手刪除體育署預算1.62億，釣出國民黨立委廖偉翔留言，「編多少能贏大谷翔平，你給個數大家來討論」，引發網友炸鍋。廖偉翔晚間又發文澄清，不過遭政治工作者周軒質疑，重點還是放在「編多少預算可以打敗大谷翔平」，大酸「不要講這種幹話」。

廖偉翔在threads發文表示，有人說，台灣隊輸球是因為在野黨刪預算，這樣的說法，其實可以對比一下數字來驗證。他提及情蒐計劃、組訓計劃、保險經費、選手培訓、國手組訓經費都全額核定，體育署114年度預算72.95億，也比前一年54.15億再增加18億餘，增幅達34%。115年運動部的總經費則達到248億，史上新高。

廖偉翔指出，文化部長李遠曾說，「2027年台漫超車日韓，預算給足就行」。現在這套邏輯搬到體育上，「編多少預算，可以打造足以打贏大谷翔平的台灣隊？」並稱如果民進黨覺得預算不夠，請拿出計劃、數字，說服國人，大家一起來討論。在野黨從來沒有反對支持體育，拿選手的汗水當政治子彈，才是對運動員最大的不尊重。

對此，周軒在臉書回擊，廖偉翔大立委的貼文重點還是放在「編多少預算可以打敗大谷翔平？」「既然你誠心發問了，我還是覺得你很瞎。有種國民黨花錢把史金恩茲（Paul Skenes）還是史庫柏（Tarik Skubal）挖過來啊？不要講這種幹話啦」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「會在第一時間說出那些垃圾話，你就是沒救了，解釋一堆浪費大家時間」、「台灣真的不需要這種立委」、「大聯盟球隊也很想知道要怎麼打敗大谷翔平啊，把運動部預算和這個扯在一起真的是有夠瞎的立委」、「國民黨先開始審總預算再來討論這問題，不然就是打假球」、「草包還是不知道錯在哪，台中之恥」、「他說都沒砍？問題是2026年預算根本還沒有審，現在還在講過去式？」、「115年的總預算明明沒有審，他講的全額核定是那一年的事？」

