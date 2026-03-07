為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    東區「4搶2」白熱化 陳亭妃陪騎鐵馬掃街 力挺蔡旺詮拚南市議員初選

    2026/03/07 21:18 記者洪瑞琴／台南報導
    民進黨東區議員初選白熱化！台南市立委陳亭妃（左）陪參選人蔡旺詮（右）騎鐵馬掃街拚最後衝刺。（蔡旺詮服務處提供）

    民進黨台南市議員黨內初選進入最後倒數，東區呈現「4搶2」激烈戰況。距離電話民調只剩兩天，東區市議員參選人蔡旺詮把握最後衝刺時間，近日天天騎著腳踏車深入基層掃街拜票，穿梭大街小巷與市民互動，並在重要路口向通勤民眾揮手致意，懇請大家全力支持。

    民進黨南市議員初選電話民調將於3月9日至13日進行。繼昨日蔡旺詮與市議員陳怡珍在衛生局前林森路口向往來民眾揮手致意、爭取支持後，今（7）日立法委員陳亭妃也再度陪同蔡旺詮騎鐵馬掃街拜票，深入東區各里巷弄，持續為民調催票衝刺。

    陳亭妃表示，蔡旺詮在上次選舉意外落選後，並沒有離開基層，反而更努力投入地方服務，不僅成立聯合服務處，也長期在她的服務團隊協助地方事務、傾聽民意。她認為，蔡旺詮面對挫折仍勇敢再戰，展現不怕失敗、持續向前的「鐵馬精神」。

    陳亭妃也提到，自己先前投入市長初選時，蔡旺詮一路陪同騎鐵馬，用8天時間走遍台南37區，騎乘超過510公里，象徵對理想與信念的堅持。她相信，若蔡旺詮順利通過初選並當選議員，將為議會帶來一股來自基層、貼近民意的力量，也有助於帶動年底整體選戰氣勢，壯大民進黨在議會的席次與執政能量。

    蔡旺詮則表示，身為公眾人物就是社會的一份子，也是人民託付的公共責任。他強調，自己長期投入公共事務，希望透過政治力量推動改革、追求社會公義與公共利益。未來若有機會進入議會，將持續與市民站在一起，為地方發展與市民福祉全力打拚，不負人民期待。

    民進黨台南市長選舉提名人、立委陳亭妃（左三）力挺東區市議員參選人蔡旺詮（左四），盼蔡能為議會帶來貼近民意的新力量。（蔡旺詮服務處提供）

