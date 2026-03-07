為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    王世堅：桃園市長選舉民進黨不缺席 最強人選重返執政

    2026/03/07 20:57 記者謝武雄／桃園報導
    立法委員王世堅力挺市議員參選人呂宇晟，進入議會可以扮演好監督角色。（呂宇晟提供）

    民進黨立法委員王世堅、莊瑞雄今晚應桃園市議員參選人呂宇晟邀請出席蘆竹「大南興璀璨之夜」活動，力挺呂宇晟，王世堅說，年底九合一選舉，桃園市長之戰不僅不會缺席，還會推出最強人選，必能力挽狂瀾、重返執政，市議員選舉也會打得很漂亮，讓席次大增。

    王世堅提到，黨內有意參選市長者眾，總統府副秘書長何志偉耕耘地方一年，他提出很多桃園市政建設的藍圖，是一位非常適合的人選；另外，立法委員王義川是交通專才，對桃園也很了解，也是很好的市長人選，民進黨向來是推出最強的人選，目前正在縝密的規劃，一定會派出最強的人選，年底桃園市長選戰精彩可期。

    王世堅也推薦呂宇晟有一顆善良的心，是年輕一輩的後起之秀，不但學識飽滿，也把身體鍛鍊得很好，相信他進入議會以後，一定是很有戰力的議員，且能隨時進入備戰狀態，監督市政、服務桃園市民，所以他要站出來力挺呂宇晟。

    蘆竹區南興、福興、福昌、順興及正興等5個里共同舉辦的「大南興璀璨之夜」今晚7點在光明河濱公園天幕廣場舉行，社區表演團體輪番上台，展現平時練習成果，氣氛十分熱絡；活動也安排親子互動節目，邀請歡樂小丑帶來氣球秀，生動幽默的表演與現場觀眾互動，吸引不少孩童圍觀。

    立法委員莊瑞雄在市議員參選人呂宇晟陪同下出席（記者謝武雄攝）

