廟口開演「小橘書」 替代役公益大使團歌舞+魔術+特技超吸睛

內政部替代役公益大使團特技表演精采博得熱烈掌聲。（記者洪瑞琴攝）

為推廣《台灣全民安全指引》防災觀念，內政部替代役公益大使團今（7）日受邀到安平廟口演出，以歌舞、戲劇與特技表演結合安全宣導，成為廟口最吸睛的「宣傳尖兵」。

替代役公益大使團主要由具備音樂、舞蹈、魔術、特技及節目策劃等專長的替代役男組成，每梯次約30人。許多團員從學生時期就開始接觸音樂或舞台表演，在校園社團累積不少實力。

團內依專長分為流行樂團組、舞蹈組、舞台與藝術組，以及行政與宣傳組。樂團組包含主唱、吉他、貝斯、鍵盤與鼓手；舞蹈組以流行舞、街舞與現代舞為主；舞台與藝術組負責魔術、雜耍特技與舞台技術；行政與宣傳組則負責影像剪輯、平面設計與活動執行，分工完整，也讓每場演出更有節奏與看頭。

內政部替代役訓練中心鍾姓帶隊長官說，團員平時常受邀到校園、社區或社福機構參與公益演出，把交通安全、防災、反詐騙等公共議題，透過音樂與戲劇轉化成輕鬆好懂的內容。這次配合「小橘書」宣講活動，團員也特別重新排練節目，把防災與避難觀念巧妙融入表演橋段中，寓教於樂。

鍾姓帶隊長官說，團員平常表演多以國語為主，講台語的機會比較少，但這次安平廟口宣講活動，為了拉近與在地民眾的距離，團員特別把原本的國語台詞練成台語，希望能和大家多一些互動，也讓宣導更接地氣。

內政部替代役公益大使團今日到安平開台天后宮演出，成為廟口宣講「小橘書」最吸睛隊伍。（記者洪瑞琴攝）

替代役公益大使團能歌能舞。（記者洪瑞琴攝）

「小橘書」宣講結合替代役公益大使團表演，寓教於樂。（記者洪瑞琴攝）

