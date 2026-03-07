為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    廟口開演「小橘書」 替代役公益大使團歌舞+魔術+特技超吸睛

    2026/03/07 21:02 記者洪瑞琴／台南報導
    內政部替代役公益大使團特技表演精采博得熱烈掌聲。（記者洪瑞琴攝）

    內政部替代役公益大使團特技表演精采博得熱烈掌聲。（記者洪瑞琴攝）

    為推廣《台灣全民安全指引》防災觀念，內政部替代役公益大使團今（7）日受邀到安平廟口演出，以歌舞、戲劇與特技表演結合安全宣導，成為廟口最吸睛的「宣傳尖兵」。

    替代役公益大使團主要由具備音樂、舞蹈、魔術、特技及節目策劃等專長的替代役男組成，每梯次約30人。許多團員從學生時期就開始接觸音樂或舞台表演，在校園社團累積不少實力。

    團內依專長分為流行樂團組、舞蹈組、舞台與藝術組，以及行政與宣傳組。樂團組包含主唱、吉他、貝斯、鍵盤與鼓手；舞蹈組以流行舞、街舞與現代舞為主；舞台與藝術組負責魔術、雜耍特技與舞台技術；行政與宣傳組則負責影像剪輯、平面設計與活動執行，分工完整，也讓每場演出更有節奏與看頭。

    內政部替代役訓練中心鍾姓帶隊長官說，團員平時常受邀到校園、社區或社福機構參與公益演出，把交通安全、防災、反詐騙等公共議題，透過音樂與戲劇轉化成輕鬆好懂的內容。這次配合「小橘書」宣講活動，團員也特別重新排練節目，把防災與避難觀念巧妙融入表演橋段中，寓教於樂。

    鍾姓帶隊長官說，團員平常表演多以國語為主，講台語的機會比較少，但這次安平廟口宣講活動，為了拉近與在地民眾的距離，團員特別把原本的國語台詞練成台語，希望能和大家多一些互動，也讓宣導更接地氣。

    內政部替代役公益大使團今日到安平開台天后宮演出，成為廟口宣講「小橘書」最吸睛隊伍。（記者洪瑞琴攝）

    內政部替代役公益大使團今日到安平開台天后宮演出，成為廟口宣講「小橘書」最吸睛隊伍。（記者洪瑞琴攝）

    替代役公益大使團能歌能舞。（記者洪瑞琴攝）

    替代役公益大使團能歌能舞。（記者洪瑞琴攝）

    「小橘書」宣講結合替代役公益大使團表演，寓教於樂。（記者洪瑞琴攝）

    「小橘書」宣講結合替代役公益大使團表演，寓教於樂。（記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播