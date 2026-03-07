國民黨超怪AI圖賀台灣隊奪勝 網怒把林昱珉、費仔修到面目全非

國民黨的AI祝賀圖把林昱珉、費爾柴德修到面目全非。（擷取自國民黨臉書粉專）

經典賽台灣隊今天打趴捷克，以14比0在7局提前結束比賽，贏得本屆首勝，國民黨也在臉書發出祝賀圖恭喜台灣隊，不過卻被網友抓包，國民黨的祝賀圖是AI生成，不但把左投的林昱珉變成右投，還把費爾柴德（Stuart Fairchild）修到完全看不出來是誰，遭網友酸，「丟臉至極，圖都不會做還要蹭」。

周軒在臉書發文表示，國民黨的祝賀圖中，本來是左投的林昱珉變成右投，而且圖也完全不像林昱珉，而費爾柴德也被AI圖生成到面目全非，完全看不出來是誰。讓周軒質疑，「這AI好像怪怪的吧？」

被抓包是使用AI生成後，國民黨也緊急把照片下架，並換上一張全新的祝賀圖，也澄清「把投手的左右手搞混，連球員形象也出現落差，真的是小編一時眼花手滑，感謝大家火速提醒，我們已經立刻修正。棒球不能左右不分，小編也會好好反省、下次做功課做滿」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「丟臉至極，圖都不會做還要蹭，預算趕快審好嗎，不要再惡搞了」、「哇喔看來國民黨既不看棒球也不會用AI」、「砍預算還想蹭，還用ai做這麼離譜的圖真的有夠丟臉欸」、「要用AI好歹左右投弄對吧，費仔也差超多，KMT連蹭也蹭得不三不四」、「連這個都要用AI圖，完全不尊重球員！」、「什麼都用AI，貴黨沒人才了嗎？」、「擋運動部的預算還在蹭」、「國民黨每次都在自爆，屢試不爽耶」。

