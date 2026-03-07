質疑私查個資遭徐巧芯提告 4人全判不起訴！許淑華感慨：司法正義還公道

徐巧芯對許淑華等人的提告，檢方認定罪嫌不足，本月5日做出不起訴處分。許淑華發文感慨，民主與司法正義終將會還來公道。（資料照）

去年大罷免期間，國民黨立委徐巧芯被質疑濫用公權私自搜尋公民個資。台北市議員許淑華在政論節目中討論此事卻遭徐巧芯提告，台北地檢署調查後，5日認定罪嫌不足，對許做出不起訴處分。許淑華昨（6）日發文表示，不論被如何打壓，民主與司法正義終會還來公道。

徐巧芯於去年6月舉辦反罷免宣講活動時，與名嘴吳靜怡（Grace）發生爭執。隨後，罷團志工「小令」在電台節目中提出質疑，為何徐巧芯會說出「你住違建我都沒說了」等關於個人隱私等言語，懷疑徐巧芯藉由職務之便、濫用公權調查公民個資。

面對指控，徐巧芯要求評論過此事的許貴雅、許淑華及罷團志工劉女、李女公開道歉，並表示將以妨害名譽與違反《選罷法》提告。檢方偵辦認為，相關言論屬對公共事務之合理評論，不構成所謂誹謗或公然侮辱，本月5日處分不起訴。

面對處分結果，許淑華在臉書發文，感慨地表示，不論打壓多不合理，事實證明，民主制度與司法正義終究會還來公道。許也提醒，面對民意，每個政治人物都應該「謙虛」態度面對，「在民主社會中，公民的聲音不應被恐嚇與壓制」，她也將永遠和公民社會站在一起，支持台灣，繼續為台灣打拚。

