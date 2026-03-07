童子瑋提婦女政見 乳癌免費篩檢年齡降至30歲

基隆市長參選人童子瑋（後排左二）提婦女政見，降低乳癌免費篩檢年齡。（童子瑋辦公室提供）

明日國際婦女節，基隆市長參選人童子瑋今天表示，守護女性健康，是城市進步最基本的標準，他也提出婦女政見，未來若當選市長，會將基隆市乳癌免費篩檢年齡降低到30歲女性，早期發現、早期治療，協助女性們活得更安心、更有保障。

童子瑋指出，根據衛生福利部的統計數據，「乳癌」是台灣女性癌症發生率第1名，更是十大死因的第4名，同時近年發病年齡正在下降，約有一成患者在40歲以下，目前中央的公費乳癌篩檢僅限40至74歲，但40歲以下的女性正值工作與家庭雙重壓力的高峰，因此他若當選基隆市長，將擴大補助乳癌免費篩檢的年齡。

童子瑋表示，他會以市府加碼補助的方式，讓30-39歲女性也能免費篩檢乳癌，根據估算約有超過2萬3000位女性受惠。他表示，乳癌不是絕症，只要「早期發現、早期治療」，就能大幅提高治癒率與存活率，讓身邊每一位朋友、同學、姐妹、媽媽、阿嬤都能安心。

童子瑋強調，婦女節的意義，不只有祝福，市府應該要用具體的政策，讓女性們活得更安心、更有保障，因為守護女性健康，是城市進步最基本的標準。他會繼續努力，讓基隆成為真正體貼女性的城市。

