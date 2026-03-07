新人參政！蔡嘉峻斗六成立服務處 搶攻雲林山地原住民議員

蔡嘉峻（右3）將參選山地原住民議員，今天在斗六成立服務處。（記者李文德攝）

地方制度法修法通過，雲林縣下屆將新增平地、山地原住民議員各1席，縣議員蔡永富的兒子蔡嘉峻將參選山地原住民議員，今天下午在斗六市成立服務處。蔡嘉峻表示，希望自己從政，幫縣內原民謀取更多福利。

截至2月為止，雲林縣內共有3717位原住民，依法可增加2席原住民保障名額，即山地原住民、平地原住民議員各1席，屆時雲林縣議會議員將從43席增至45席。據指出，山地、平地原住民議員至少都有2名以上人選將角逐，也有不少符合參選資格者積極佈局，有意參選。

今下午，雲林縣原住民傳統技藝推廣協會榮譽理事長、縣議員蔡永富之子蔡嘉峻，在斗六市成立服務處。雲林縣議長黃凱、縣議員蔡孟真、林文彬、元長鄉長李明明等人前往致意祝福。

27歲的蔡嘉峻具有太魯閣族原民身分，文化大學畢業後回到雲林協助家族事業。他表示，目前雲林縣內約有15族原住民，大多因工作關係遷入，由於雲林縣內無原鄉部落，因此長期以來未設立文化健康站，不過目前雲林縣內原民人數多達3700多人，應該設立一個讓雲林原民朋友了解相關福利政策、聚會之處，因此希望自己從政，可以幫縣內原民謀取更多福利。

蔡嘉峻指出，他目前已擬定5大政見，雲林縣原住民家庭實際生活需求為出發，全面提升聚落安全與生活品質，更建立完善原民婦女安全支持系統，此外針對體育發展與原住民運動福利爭取，盼建議穩定且具制度保障的體育發展環境，爭取雲林縣原住民青少年運動培訓與獎助制度。

蔡嘉峻表示，此外也會統合其他縣市已實施且對原住民具有實質助益的福利政策與制度，雲林不應缺席，主動進行各縣市原住民福利制度的比較與盤點，要求縣府提出具體評估、配套與執行時程，確保族人權益不因縣市不同而受限，再者支持族語、傳統技藝與文化活動推廣，爭取設立雲林縣原住民專責服務窗口，讓政策落實在族人生活之中。

蔡永富表示，兒子有能力、熱忱為原民朋友發聲，希望各界能夠給予年輕世代支持，為民喉舌。

雲林縣議員蔡永富之子蔡嘉峻（右2），將參選山地原住民議員，今天在斗六成立服務處。（記者李文德攝）

雲林縣議員蔡永富（左起）之子蔡嘉峻，將參選山地原住民議員，今天在斗六成立服務處。（記者李文德攝）

