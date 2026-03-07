為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台中立委稱「編多少預算才能贏大谷」竹市議員劉彥伶：體育預算不是為了「買勝利」

    2026/03/07 17:25 記者洪美秀／新竹報導
    台中立委稱「編多少預算才能贏大谷翔平」，新竹市議員劉彥伶認為體育預算從來不是為了「買勝利」。（資料照，記者洪美秀攝）

    台中立委稱「編多少預算才能贏大谷翔平」，新竹市議員劉彥伶認為體育預算從來不是為了「買勝利」。（資料照，記者洪美秀攝）

    WBC經典棒球賽事正在日本東京進行，台灣隊歷經昨天遭日本隊「扣倒」提前結束比賽後，今天展現「台灣尚勇」的棒球精神，以14比0「扣倒」捷克隊。昨天輸給日本後，有網友在社群發文稱體育署的經費被刪，結果有台中立委留言稱「編多少能贏大谷，你給個數字大家來討論」，此番言論遭炎上，新竹市議員劉彥伶熱衷運動及推動體育運動，她說，體育預算從來不是為了「買勝利」，是為培養選手、支持基層棒球，建立更好的訓練體系與運動科學。

    劉彥伶提到，台灣隊昨天輸給日本，今天大勝捷克，棒球就是這樣，有輸有贏，也正因如此才讓人著迷。比起比分，她更在意一件事，就是有人嘲諷「編多少預算才能贏大谷翔平」？其實，體育預算從來不是為了「買勝利」，而是為了培養選手、支持基層棒球，建立更好的訓練體系與運動科學，讓台灣的運動員有更好的環境，在世界舞台上拚戰。

    她也說，運動本來就有勝負，願意披上國家隊球衣、為台灣站上國際賽場的人，本身就值得掌聲鼓勵。忘掉昨天，帶著今天的氣勢，明天的台韓大戰，一起為Team Taiwan 集氣，不只在贏球時歡呼，在困難時刻，繼續為台灣加油！

    台中立委在網友貼文留言稱「編多少預算才能贏大谷翔平」，新竹市議員劉彥伶認為體育預算從來不是為了「買勝利」。（取自網路貼文）

    台中立委在網友貼文留言稱「編多少預算才能贏大谷翔平」，新竹市議員劉彥伶認為體育預算從來不是為了「買勝利」。（取自網路貼文）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播