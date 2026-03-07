台中立委稱「編多少預算才能贏大谷」竹市議員劉彥伶：體育預算不是為了「買勝利」

台中立委稱「編多少預算才能贏大谷翔平」，新竹市議員劉彥伶認為體育預算從來不是為了「買勝利」。（資料照，記者洪美秀攝）

WBC經典棒球賽事正在日本東京進行，台灣隊歷經昨天遭日本隊「扣倒」提前結束比賽後，今天展現「台灣尚勇」的棒球精神，以14比0「扣倒」捷克隊。昨天輸給日本後，有網友在社群發文稱體育署的經費被刪，結果有台中立委留言稱「編多少能贏大谷，你給個數字大家來討論」，此番言論遭炎上，新竹市議員劉彥伶熱衷運動及推動體育運動，她說，體育預算從來不是為了「買勝利」，是為培養選手、支持基層棒球，建立更好的訓練體系與運動科學。

劉彥伶提到，台灣隊昨天輸給日本，今天大勝捷克，棒球就是這樣，有輸有贏，也正因如此才讓人著迷。比起比分，她更在意一件事，就是有人嘲諷「編多少預算才能贏大谷翔平」？其實，體育預算從來不是為了「買勝利」，而是為了培養選手、支持基層棒球，建立更好的訓練體系與運動科學，讓台灣的運動員有更好的環境，在世界舞台上拚戰。

她也說，運動本來就有勝負，願意披上國家隊球衣、為台灣站上國際賽場的人，本身就值得掌聲鼓勵。忘掉昨天，帶著今天的氣勢，明天的台韓大戰，一起為Team Taiwan 集氣，不只在贏球時歡呼，在困難時刻，繼續為台灣加油！

台中立委在網友貼文留言稱「編多少預算才能贏大谷翔平」，新竹市議員劉彥伶認為體育預算從來不是為了「買勝利」。（取自網路貼文）

