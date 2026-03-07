為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    廖偉翔嗆「編多少能贏大谷翔平？」 教師劉哲瑋轟：沒看過立委教訓自己國家

    2026/03/07 16:33 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委廖偉翔。（資料照）

    國民黨立委廖偉翔。（資料照）

    經典賽台灣隊接連對澳洲、日本隊吞下敗仗，有網友提出去年藍白聯手刪除體育署預算1.62億，貼文釣出國民黨立委廖偉翔回文嗆：「編多少能贏大谷翔平？」引發網友炸鍋。對此，教師劉哲瑋怒轟，「當我們羨慕日本的時候，請想想我們選出了怎樣的立委」。

    劉哲瑋在臉書發文表示，當我們羨慕日本的時候，請想想我們選出了怎樣的立委，今年都已經過兩個月，結果今年度總預算都還沒審，立委的工作就包含審查預算，自己工作不做，還扯什麼大谷翔平？

    劉哲瑋怒批，別忘了立委一個月薪水近20萬！體育部的預算沒審查，影響多少運動的培訓與情報搜集？體育競賽有輸有贏，但他從沒看過哪一國的民意代表不工作還囂張成這樣，甚至拿別國的優秀選手教訓自己國家。怒轟，「台中人，你們選了什麼樣的立委？」

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「廖偉翔真的沒水準，不懂體育還裝懂」、「惡意刪預算還這麼不要臉，污辱台灣也污辱台灣隊」、「不花錢培育但喜歡在好不容易得名一直蹭的國民黨」、「所以沒辦法贏大谷翔平就不編了嗎」、「毫無遠見的立委」、「藍白就是見不得台灣好」、「身為一位立委居然講出這種話，不是挺自己人而是在旁邊酸言酸語有夠可憐

    」。

