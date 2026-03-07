為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    卓榮泰現身東京看WBC 蘇巧慧：行程低調、象徵台日友好

    2026/03/07 16:19 記者羅國嘉／新北報導
    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧表示，卓榮泰院長行程相當低調，連她事前也不知情，相信卓院長與國人一樣都是為台灣隊全力加油，也象徵台日友好情誼。（記者羅國嘉攝）

    世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，台灣隊今天對上捷克隊，台灣以14比0提前在7局結束比賽，拿下首勝。行政院長卓榮泰現身東京巨蛋球場，據了解，這是台日斷交54年來，第一次有現任行政院長赴日。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧表示，院長行程相當低調，連她事前也不知情，相信卓榮泰與國人一樣都是為台灣隊全力加油，也象徵台日友好情誼。

    蘇巧慧今天下午出席「新北青誼扶輪社：踏青日誼起來 寵物公益市集」活動，不少民眾高喊「市長好」。會前接受受訪，被問及有關卓榮泰被捕捉到出現在東京的世界棒球經典賽，這是台日斷交後第一次現任行政院長訪日。

    蘇巧慧指出，卓榮泰赴東京觀賽行程相當低調，連她事前也不知情，是看到新聞後才得知院長在東京現身，感到相當吃驚。她說，相信卓榮泰的心情與台灣民眾一樣，都是全力為台灣隊選手加油。

    蘇巧慧表示，卓榮泰出現在東京，也象徵台日之間的友好情誼，期待無論日本或台灣選手都能有好成績，也希望大家持續為台灣英雄加油。

    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧（前中）、議員翁震州（前右）等人與毛寶貝合影。（記者羅國嘉攝）

