去日本參加兒子畢典？柯文哲：下週一跟法院聲請看看

柯文哲與高雄市三民區市議員擬參選人林于凱，就「婦幼、銀髮族及行動不便者的友善城市」願景，與民眾座談。（記者葛祐豪攝）

京華城弊案26日宣判，民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪在廣播節目受訪指稱，就讀日本東大的大兒子24日畢業，希望能申請讓柯文哲暫時解除限制出海、出境，赴日參加兒子畢典；對此，柯文哲今（7日）在高雄受訪指出，他下星期一跟法院聲請，看看法官意見。

針對此事，前立委謝欣霓發文表示，她詢問就讀日本名校一橋大學的女兒，是否要參加她的博士畢業典禮？得到的回覆是「博士沒有畢業典禮，因為每個人畢業的時間不一樣啊！就是論文寫完，走到校長室領畢業證書就好」。她也質疑，東京大學的畢業典禮採取「邀請制」，有被邀請才能進去參加畢業典禮，「目前東大的博士生畢業生應該還沒有收到畢業典禮的邀請」，因此她喊話「檢察官千萬別被騙囉！」。

對此，柯文哲今天受訪表示，他兒子收到老師寄來的邀請函，才會去問陳珮琪，陳佩琪才會問他；她不太想批評別人，但要求記者應該去問謝欣霓，她臉書寫的要不要再說明一次，不要「人一綠腦就殘!」。

針對自己是否有意願去日本，柯文哲回說，陳佩琪雖然希望他去，他下星期一跟法院聲請，看看法官意見。

媒體又問說「今天上午去台南幫謝龍介助選，是謝龍介找你的?」柯文哲苦笑說「我不是去幫謝龍介助選，因為新營地區有提名候選人，我是去幫陳詩薇助選，拉抬我們自己候選人，謝龍介也跑來支持他，當然說謝謝!」

