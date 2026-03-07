父親不希望她參選 謝衣鳯重申：將參選彰化縣長

立委謝衣鳯（右）表示，她身為國家栽培的政治人才，願意承擔責任。（記者陳冠備攝）

國民黨彰化縣長提名人選未定，國民黨彰化縣黨部今（7日）在溪湖鎮黨部中山堂舉辦新春團拜，黨部主委、立委謝衣鳯是否參選成為焦點。對於父親曾表態不希望她參選縣長，謝衣鳯回應表示，「沒有家長會願意讓子女承擔這麼重大的責任」，但她身為國家栽培的政治人才，願意承擔責任，為彰化努力。

今天團拜活動包括彰化縣長王惠美、中央黨部副秘書長兼組發會主委李哲華，以及縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章等人出席，三人也被視為國民黨可能的縣長參選人。謝衣鳳致詞時表示，新春團拜象徵啟動年底九合一選舉動員令，希望黨中央儘速啟動提名機制，讓縣長、鄉鎮市長及議員提名作業有好的開始。

謝衣鳯受訪時重申，她將參選彰化縣長，提名方式將依黨內機制決定，可能透過協調或民調產生人選。她指出，黨內確實已有相關民調，部分結果顯示她的支持度領先，但最終仍會依民主程序與其他參選人討論，希望儘快確定人選，讓基層整隊備戰。

談及父親曾表示謝家人不參選縣長，謝衣鳯表示，對任何父母而言，都希望子女平安健康、生活順利，「沒有一個家長會願意子女承擔選舉這樣重大的責任」。

謝衣鳯表示，她一路走來受到許多黨內前輩、行政體系長輩與同事支持，也感謝家人長年栽培。對於選民的支持與期待，她同樣感念在心。未來若有機會參選，希望在縣長王惠美奠定的基礎上，持續推動彰化發展，讓地方越來越好，她也願意勇於承擔這份責任。

國民黨彰化縣黨部今（7日）在溪湖鎮黨部中山堂舉辦新春團拜。（記者陳冠備攝）

國民黨彰化縣長提名人選，包括前立委柯呈枋（左1），現任立委謝衣鳯（中）及彰化縣前副縣長洪榮章（右1）（記者陳冠備攝）

